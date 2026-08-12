По словам президента РФ Владимира Путина, захват иностранных судов будет происходить там, где Москва посчитает данные шаги "нужными и целесообразными". Путин посетил завершающую стадию учений Тихоокеанского флота.

Президент РФ Владимир Путин пригрозил захватом иностранных судов. Соответствующее заявление российский лидер сделал в среду, 12 августа, в ходе посещения завершающей стадии учений Тихоокеанского флота.По версии главы российского государства, мера будет "зеркальной".

"Хочу обратить внимание на решения Евросоюза, которые состоялись недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушение Международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов мирным путем, а недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества", - утверждал Путин.

"Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально", - уверял он далее. По версии президента РФ, это произойдет там, где Москва посчитает данные шаги "нужными и целесообразными" - в любом месте, в том числе "и в зоне ответственности Тихоокеанского флота".

ЕС разрешил военным досмотр судов "теневого флота" России

В июне Военно-морские силы стран Европейского Союза в Средиземном море в рамках операции IRINI получили право проводить санкционированный досмотр судов, которые в ЕС считают частью российского "теневого флота".

"Наша операция IRINI изменила правила вовлечения и теперь также приступает к подъему на суда", - процитировала Каллас Европейская служба внешних связей (EEAS).

Кая Каллас: Суда "теневого флота" РФ представляют опасность

По словам Каи Каллас, речь шла о том, чтобы изменить "передовые практики", поскольку соответствующие суда "действительно представляют опасность", и, конечно же, речь идет о том, чтобы ограничить возможности "России по финансированию" войны в Украине.

В июле, в рамках 21 пакета санкций ограничения были введены в отношении 41 судна, которое, по данным ЕС, входит в российский "теневой флот". До этого в соответствующем списке ЕС значилось уже 632 судна. Впервые государства - члены Евросоюза также получили возможность изымать груз после задержания судна "теневого флота" в рамках морской операции. Такой груз может быть продан, а полученные средства - переданы государству, осуществившему задержание.

В НАТО говорили о досмотре примерно десятка судов

Представитель НАТО ранее сообщил изданию Business Insider, что за минувший год военно-морские силы стран-союзниц поднялись на борт для досмотра примерно десятка судов, связанных с так называемым "теневым флотом" РФ. Он используется для перевозки нефти и обхода санкций в отношении экспорта энергоресурсов из России.