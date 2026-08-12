Северная Корея утром в среду осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. По данным Южной Кореи и Японии, ракета упала в море, а это уже второй подобный запуск менее чем за неделю.

Северная Корея провела очередное испытание баллистической ракеты. Запуск был зафиксирован утром в среду военными Южной Кореи.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, ракета была выпущена около 6:00 по местному времени из района города Вонсан в направлении Японского моря.

О запуске также сообщило Министерство обороны Японии. По предварительной информации, ракета упала в море.

Это уже второй запуск баллистической ракеты менее чем за неделю, о котором сообщили Токио и Сеул. Подобные испытания регулярно становятся причиной усиления напряженности в регионе и вызывают реакцию соседних стран.

После каждого такого запуска военные Южной Кореи, Японии и США, как правило, проводят оценку параметров полета и обмениваются информацией для анализа произошедшего.

На момент публикации власти Северной Кореи официально не комментировали новый запуск и его цели.