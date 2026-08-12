Военные США сообщили об ударе по грузовому судну, которое, по данным Центрального командования ВС США, проигнорировало неоднократные предупреждения и пыталось пройти к одному из иранских портов. По предварительной информации, пострадавших нет.
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что американский военно-морской вертолет нанес удар по грузовому судну Vela Nova, зарегистрированному в Панаме.
По данным американской стороны, судно пыталось пересечь Оманский залив и направиться в один из иранских портов, несмотря на действующую блокаду и неоднократные предупреждения со стороны американских военных.
Для остановки судна вертолет выпустил две ракеты Hellfire, которые, как утверждает CENTCOM, были нацелены на машинное отделение. Сообщений о погибших или пострадавших не поступало.
Инцидент произошел на фоне продолжающейся морской операции США против Ирана. В середине июля Вашингтон возобновил блокаду иранских портов, заявив, что таким образом оказывает давление на Тегеран с целью добиться возобновления свободного судоходства через Ормузский пролив.
По данным CENTCOM, это не первый подобный случай. Американские силы уже несколько раз открывали предупредительный огонь по судам, пытавшимся войти в иранские порты, вынуждая их изменить курс.
Фактически речь идет о дальнейшем усилении противостояния в районе Персидского и Оманского заливов, где проходит один из важнейших мировых маршрутов транспортировки нефти и сжиженного газа. Любые инциденты в этом регионе привлекают повышенное внимание, поскольку могут повлиять на безопасность международного судоходства.
Официальной реакции Ирана или владельцев судна на момент публикации не поступало.
Earlier today, CENTCOM forces disabled the steering gear of Panama-flagged M/V Vela Nova as the cargo vessel attempted to transit the Gulf of Oman and violate the U.S. blockade against Iran by sailing toward an Iranian port.— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 11, 2026
A U.S. Navy MH-60 helicopter fired two hellfire… pic.twitter.com/hqY1g2Ng8q
Оставить комментарий