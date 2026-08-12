Военные США сообщили об ударе по грузовому судну, которое, по данным Центрального командования ВС США, проигнорировало неоднократные предупреждения и пыталось пройти к одному из иранских портов. По предварительной информации, пострадавших нет.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что американский военно-морской вертолет нанес удар по грузовому судну Vela Nova, зарегистрированному в Панаме.

По данным американской стороны, судно пыталось пересечь Оманский залив и направиться в один из иранских портов, несмотря на действующую блокаду и неоднократные предупреждения со стороны американских военных.

Для остановки судна вертолет выпустил две ракеты Hellfire, которые, как утверждает CENTCOM, были нацелены на машинное отделение. Сообщений о погибших или пострадавших не поступало.

Инцидент произошел на фоне продолжающейся морской операции США против Ирана. В середине июля Вашингтон возобновил блокаду иранских портов, заявив, что таким образом оказывает давление на Тегеран с целью добиться возобновления свободного судоходства через Ормузский пролив.

По данным CENTCOM, это не первый подобный случай. Американские силы уже несколько раз открывали предупредительный огонь по судам, пытавшимся войти в иранские порты, вынуждая их изменить курс.

Фактически речь идет о дальнейшем усилении противостояния в районе Персидского и Оманского заливов, где проходит один из важнейших мировых маршрутов транспортировки нефти и сжиженного газа. Любые инциденты в этом регионе привлекают повышенное внимание, поскольку могут повлиять на безопасность международного судоходства.

Официальной реакции Ирана или владельцев судна на момент публикации не поступало.