Как сообщает Латвийский центр цифрового здравоохранения (LDVC), список стран, в которых жители Латвии могут отоваривать выписанные им дома электронные рецепты для покупки лекарств пополнился еще одной страной. Это Греция.

Какое-то время латвийцы могли покупать на территории ЕС рецептурные медикаменты, только если предъявляли бумажные рецепты, выписанные латвийскими врачами. Это позволяло в случае длительной поездки не тащить с собой целый пакет лекарств, но было не очень удобно. Но с 1 января 2024 года латвийцам дали возможность приобретать рецептурные медикаменты в других странах ЕС, даже если они выписаны в Латвии в электронном виде. Это действительно удобно. Допустим, отправившись в путешествие, вы заболели, и вместо того, чтобы пробиваться в незнакомой стране к незнакомым врачам, можно просто связаться со своим семейным в Латвии, который выпишет вам лекарство с учетом ваших хронических болячек. Выпишет в Латвии — а вы его получите по паспорту, например, в Испании.

Не везде, правда, однако список стран Евросоюза, где такое возможно, медленно, но верно расширяется. Если до недавнего времени система обмена электронными рецептами была доступна латвийцам в Литве, Эстонии, Хорватии, Финляндии, Чехии, Польше, Португалии, Хорватии, Кипре и некоторых районах Испании, то на днях к этому списку прибавилась еше и Греция, то есть в целом таких стран ЕС стало 11. В свою очередь, жители Греции смогут использовать в Латвии э-рецепты, выписанные в их стране.

Трансграничный обмен медицинскими данными с Грецией означает также, что при оказании помощи жителям Латвии греческие медики смогут получить доступ к определенным основным данным о здоровье пациента. В них входят отдельные диагнозы, а также информация о хирургических вмешательствах, проведенных за последние шесть месяцев.

Правда, есть один важный нюанс. Если латвийский врач выписал электронный рецепт на компенсируемое государством лекарство, то за границей его придется полностью оплатить из своего кармана. Чтобы вернуть потраченные деньги, по возвращении домой необходимо подать заявление в Национальную службу здравоохранения.

В целом же, как отмечает LDVC, возможность воспользоваться латвийскими э-рецептами за границей достаточно востребована и демонстрирует уверенный рост.

Так, в прошлом году жители Латвии использовали за рубежом 2419 электронных рецептов. В свою очередь иностранцы приобрели в наших аптеках препараты по своим домашним э-рецептам 1295 раз. А за первые шесть месяцев этого года за границей были использованы 1309 выписанных в Латвии э-рецептов, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время в Латвии за этот период иностранцы приобрели лекарства по 794 э-рецептам, выписанным в других странах, что на 43% больше, чем годом ранее.