Правительство Литвы приняло решение вырыть 20-метровые рвы на границах с Россией и Беларусью. Это стало очередной мерой по укреплению обороноспособности страны на случай возможного военного вторжения.

В Литве на границе с Калининградской областью России и Беларусью выкопают рвы. Такое решение приняло правительство страны по предложению Минобороны в среду, 12 августа.

Из заявления правительства следует, что ширина рвов в среднем составит 20 метров, однако на отдельных участках, на которые укажет командование армии Литвы, - до 150. Страна собирается потратить на создание таких оборонительных линий около 50 млн евро. Ожидается, что рвы на границе с РФ и Беларусью будут готовы к 2028 году.

Кроме того, власти страны согласовали меры по восстановлению болот к 2030 в целях обороны. Благодаря болотам территории Литвы станут труднопроходимыми для тяжелой военной техники.

Литва также планирует увеличить количество военных складов с инженерными заграждениями для быстрого перекрытия дорог противотанковыми ежами, бетонными конструкциями, колючей проволокой и другими средствами.

Литва собирается потратить миллионы на производство противопехотных мин

Ранее власти Литвы в целях обороны решили разместить на мостах в приграничных с Россией и Беларусью районах специальные конструкции, которые облегчат их подрыв в случае военного вторжения. Страна также вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и заявила, что собирается потратить несколько сотен млн евро на их производство.

В начале августа министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис напомнил, что до 2027 года количество военнослужащих переброшенной в эту страну 45-ой танковой бригады немецкого бундесвера вырастет до 5 тыс. человек для защиты восточного фланга НАТО от военных угроз со стороны России и Беларуси.