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Жара оставила без воды десятки тысяч французов: власти вводят жесткие ограничения 0 140

В мире
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Жара во Франции

ChatGPT

Во Франции из-за экстремальной жары обострился дефицит воды. Без стабильного водоснабжения остались более 40 тысяч человек, а власти призвали ужесточить ограничения на использование воды и усилить контроль за их соблюдением.

Во Франции стремительно ухудшается ситуация с водоснабжением на фоне продолжающейся аномальной жары. По данным министра экологического перехода Моник Барбю, перебои с питьевой водой уже затронули более 40 тысяч человек, передает Entrevue.

Одновременно национальная метеослужба Météo-France объявила оранжевый уровень опасности из-за жары сразу в 78 департаментах страны. Высокие температуры создают дополнительную нагрузку на водные ресурсы, которые в ряде регионов уже находятся в критическом состоянии.

В связи с этим министр поручила префектам оперативно вводить ограничения на использование воды там, где это необходимо. Особое внимание будет уделено контролю за соблюдением этих мер как со стороны жителей, так и предприятий.

По словам главы ведомства, во время предыдущих периодов засухи контроль за выполнением ограничений зачастую был недостаточным, поэтому теперь государственные службы будут более тщательно следить за их исполнением.

Масштаб погодного предупреждения свидетельствует о том, что жара затронула практически всю страну. Власти опасаются, что сочетание экстремально высоких температур и нехватки осадков в ближайшие дни еще больше ухудшит состояние рек, водохранилищ и подземных вод.

Французские власти призывают население экономно расходовать воду, предупреждая, что при сохранении жары ограничения могут быть расширены, а ситуация с водоснабжением — стать еще более напряженной.

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#Франция #экология #засуха
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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