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Зеленский рассказал, когда Россия может провести новую мобилизацию 1 224

В мире
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Владимир Зеленский
ФОТО: пресс-фото

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки, Россия после парламентских выборов в сентябре может начать новую масштабную мобилизацию. По его словам, до конца года планируется призвать несколько сотен тысяч человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новой волне массовой мобилизации, которая, по данным украинской разведки, может начаться после выборов в Государственную думу.

В своем вечернем видеообращении Зеленский сообщил, что до конца этого года российские власти якобы планируют призвать в армию несколько сотен тысяч человек, а в следующем году — еще столько же.

Парламентские выборы в России назначены на 18–20 сентября. По мнению Зеленского, именно после их завершения Москва может приступить к реализации этих планов.

Президент Украины также связал возможную мобилизацию с политической ситуацией в России. Он заявил, что власти стремятся создать впечатление широкой поддержки войны, а затем перейти к новым мерам по пополнению армии.

Накануне Верховный суд России запретил либеральной партии «Яблоко» участвовать в сентябрьских выборах в Государственную думу. Как отмечалось ранее, эта партия оставалась единственной зарегистрированной политической силой, открыто выступавшей против войны.

По словам Зеленского, Украина готовится сделать все возможное, чтобы осложнить реализацию возможных планов России по новой мобилизации.

Российские власти пока не подтверждали заявления украинского президента о подготовке новой массовой мобилизации.

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#выборы #Украина #мобилизация #Россия #армия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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