Продолжающееся извержение вулкана Этна обернулось серьезными проблемами для туристической отрасли Сицилии в разгар летнего сезона. Из-за вулканического пепла нарушено авиасообщение, сотни рейсов отменены или перенаправлены, а предварительный ущерб для турбизнеса острова оценивается в сумму до 24 млн евро.

Об этом сообщает Rai News со ссылкой на предварительные оценки итальянской ассоциации Assoesercenti, объединяющей представителей малого и среднего бизнеса.

По ее подсчетам, потери туристической отрасли Сицилии из-за последствий извержения Этны могут составить от 12,8 млн до 24 млн евро.

Одной из главных проблем стало нарушение авиасообщения. Из-за продолжающейся активности вулкана закрытие аэропорта Катании продлили до 14 августа.

По данным Rai News, только с 8 по 11 августа в аэропорту Катании было отменено около 700 рейсов. Еще более 400 самолетов пришлось перенаправить в другие аэропорты.

Последствия извержения затронули не только Сицилию. Облако вулканического пепла распространилось в сторону Мальты, что привело к временным сбоям в работе международного аэропорта страны.

Из-за пепла на Мальте также пришлось отменять десятки авиарейсов.

Таким образом, последствия активности крупнейшего действующего вулкана Европы вышли далеко за пределы непосредственно прилегающих к Этне территорий. Нарушение авиасообщения особенно болезненно для Сицилии в августе — одном из наиболее загруженных месяцев туристического сезона.

Пока Этна сохраняет активность, окончательную сумму потерь туристической отрасли Сицилии оценить сложно. Однако уже сейчас речь идет о миллионах евро: отмененные и перенаправленные рейсы затрагивают авиакомпании, гостиницы, рестораны и другие предприятия, зависящие от потока туристов. Если проблемы с авиасообщением продолжатся, экономические последствия извержения могут оказаться еще серьезнее.