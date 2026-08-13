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КНДР получила опасное преимущество благодаря союзу с Россией - австралийский генерал 2 383

В мире
Дата публикации: 13.08.2026
УНИАН
Изображение к статье: мемориал павшим в КНДР

Заместитель командующего Командованием ООН в Южной Корее генерал-лейтенант Скотт Уинтер заявил, что союз КНДР с Россией позволил северокорейским войскам ознакомиться с технологиями и тактикой современной войны. По его словам, это меняет баланс сил в сфере безопасности на Корейском полуострове, пишет NK News.

Во время пресс-конференции в Сеуле Уинтер заявил, что участие Северной Кореи в войне РФ против Украины является напоминанием для всего Запада о глобальном характере угроз безопасности.

"Мы прекрасно осознаем, что Северная Корея использовала эту ситуацию как возможность для испытания ряда своих систем баллистических ракет и что она приобрела современный боевой опыт", - сказал он.

В преддверии начала ежегодных совместных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield, которые начнутся 17 августа, Уинтер подчеркнул, что опыт полученный Пхеньяном в результате союза с Россией, станет ключевым аспектом учений в этом году.

"Мы позаботились о том, чтобы меры реагирования на угрозы, которым мы стремимся противостоять при защите Южной Кореи, отражали более широкое использование этих технологий и понимание того, что Северная Корея обладает современным боевым опытом", – заявил он.

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#КНДР #учения #безопасность #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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