Последняя новость об автомобилях, отправленных от пьяных водителей, прозвучала ещё в начале августа, когда правительство решило безвозмездно передать Украине 21 автомобиль, конфискованный у пьяных водителей и по другим уголовным делам.

На украинском портале объявлений сплошь продаются автомобили из Латвии. Неужели это могут быть пожертвованные нашей страной?

Эти конкретные транспортные средства предназначены для подразделений армии Министерства обороны Украины, подразделений Национальной гвардии Украины, Центра сердечно-сосудистых патологий Харьковской области, амбулаторной клиники села Сокильники Львовской области, военной администрации Прилукского района Черниговской области, военной администрации Балаклеи Харьковской области и амбулаторной клиники Сокильников.

До этого момента всё хорошо и заслуживает поддержки, однако сообщение одной внимательной читательницы LA.LV всё же немного сеет сомнения — действительно ли автомобили достигают своей цели.

Читательница указывает: «Я читала, что у латвийских пьяных водителей в этом году уже конфисковано около 150 автомобилей, которые отправлены в Украину, однако я посмотрела украинский сайт автомобильных объявлений, и там во многих объявлениях можно увидеть, что продаются автомобили с латвийскими государственными регистрационными номерными знаками.» Я убедился, что это действительно так — на конкретном сайте объявлений автомобилей с латвийскими номерными знаками действительно немало.

Но действительно ли может быть так, что в продажу попадают пожертвованные нами автомобили?

Журналист связался с Государственным агентством обеспечения (NVA), поскольку именно это учреждение играет центральную административную роль в этом процессе — оно управляет конфискованными автомобилями после того, как они стали имуществом, принадлежащим государству.

В NVA поясняют: «При передаче конфискованных транспортных средств для нужд Украины мы сотрудничаем с тремя благотворительными организациями: обществом “Agendum”, обществом “Tavi draugi” и фондом “Uzņēmēji mieram”. По каждому конкретному пожертвованному транспортному средству общество подаёт агентству запрос, представленный украинской стороной (Государственное агентство обеспечения принимает и оценивает только запросы, поданные учреждениями вооружённых сил, безопасности, гражданской защиты и медицины Украины).»

Возлагает ли наше государство на Украину какую-либо обязанность, например, не перепродавать автомобили дальше?

К сожалению, нет: «Согласно пункту 3 распоряжения Кабинета министров Государственное агентство обеспечения в соответствии с правилами Кабинета министров от 25 июля 2006 года № 618 “Порядок, в котором государственное движимое имущество передаётся безвозмездно в собственность правительств иностранных государств и межгосударственных организаций” подготавливает и подписывает акт передачи и приёма о передаче указанных в приложении к распоряжению принадлежащих государству транспортных средств правительственным учреждениям Украины, не заключая письменный договор.

В акте приёма-передачи не устанавливаются дополнительные условия или ограничения в отношении дальнейшего распоряжения транспортным средством, поскольку для включения такого рода условий в акт нет правового основания.

Соответственно, с передачей транспортного средства право собственности на него переходит соответствующему правительственному учреждению Украины, которое вправе распоряжаться транспортным средством по своему усмотрению.»

Таким образом, похоже, что теоретическая возможность того, что пожертвованные автомобили попадают в продажу, не исключена, однако конкретных доказательств того, что это действительно происходит, что автомобили из объявлений были у кого-то изъяты в Латвии, в распоряжении LA.LV нет.