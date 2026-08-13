Случайная остановка по дороге домой превратилась для жителя колумбийского Кали в спасательную операцию. Мужчина оказался возле разрушенного землетрясением дома, услышал едва различимый звук из-под обломков и обнаружил там человека с младенцем на руках. Драматический момент спасения ребенка попал на видео.

После мощного землетрясения в Колумбии спасатели и добровольцы продолжают искать выживших под руинами разрушенных зданий. Одним из самых удивительных эпизодов стало спасение маленького ребенка, которого обнаружили под обломками жилого дома, передает New York Post.

Как сообщает New York Post со ссылкой на CNN, на опубликованных кадрах видно, как несколько мужчин разбирают обломки рухнувшего здания, пытаясь добраться до людей, оказавшихся под завалами. В образовавшемся среди бетонных конструкций пространстве они обнаружили покрытого пылью мужчину с младенцем на руках.

Добравшись до пострадавших, участники спасательной операции осторожно забрали ребенка у мужчины и помогли поднять малыша на поверхность.

Но особенно удивительным оказалось то, как вообще удалось обнаружить мужчину и младенца.

Незадолго до этого Брайан Осорио Сулуага вышел из своего офиса в Кали и отправился домой на мотоцикле. Однако дорогу ему преградили руины разрушенного здания La Torres del Limonar — пятиэтажного жилого комплекса.

Подъехав к обломкам, Сулуага услышал очень слабый звук, доносившийся из глубины завала. Он крикнул в темноту, пытаясь понять, есть ли там кто-нибудь.

«Да, я здесь. Я с ребенком», — ответил ему мужчина.

После этого Сулуага и находившиеся поблизости люди начали быстро разбирать завалы, пытаясь добраться до оказавшихся в ловушке мужчины и младенца.

В какой-то момент путь им преградила огромная бетонная плита. Она оказалась настолько тяжелой, что с первой попытки добровольцам не удалось ее поднять.

«С первой попытки мы не смогли ее поднять», — рассказал Сулуага CNN.

Тогда мужчины решили действовать одновременно.

«Мы все подняли вместе — раз, два, три, вверх», — вспоминает он.

Несколько человек удерживали тяжелую бетонную плиту, пока остальные расчищали безопасный проход к ребенку.

Состояние младенца в тот момент вызывало серьезные опасения.

По словам Сулуаги, была видна голова ребенка, которая приобрела фиолетовый оттенок из-за того, что малышу не хватало воздуха.

Однако после того, как добровольцы начали убирать окружавшие его обломки, ребенок снова начал нормально дышать, а цвет его кожи постепенно восстановился.

Сулуага рассказал, что ему передали спасенного мальчика, после чего он отдал его сотруднику полиции. Ребенка увезли на машине скорой помощи.

Тем временем добровольцы продолжили работу, чтобы освободить находившегося под завалами мужчину.

Сулуага считает, что история с бетонной плитой, которую невозможно было поднять в одиночку, показала, чего способны добиться люди, объединившись ради общей цели.

«Единство — это сила, потому что один человек никогда не смог бы поднять этот обломок. Он был слишком большим и слишком тяжелым», — сказал мужчина.

«Лучше действовать, чем стоять на месте. Важна любая помощь», — добавил он.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на западе Колумбии в понедельник. Оно стало сильнейшим землетрясением в стране более чем за десять лет и привело к масштабным разрушениям.

После катастрофы к поискам людей под завалами вместе с профессиональными спасателями присоединилось множество добровольцев.

По приведенным изданием данным, жертвами землетрясения стали по меньшей мере 250 человек, более 2500 получили травмы. До 4000 человек на тот момент числились пропавшими без вести.

История спасения младенца могла бы закончиться совсем иначе, если бы Сулуага в тот момент проехал другой дорогой или не услышал едва заметный звук из-под руин. Случайная остановка и совместные действия оказавшихся рядом людей дали ребенку шанс выбраться из-под завалов живым — один из редких счастливых эпизодов на фоне масштабной трагедии в Колумбии.