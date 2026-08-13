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Погода приносит смерть 0 312

В мире
Дата публикации: 13.08.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Рекордная жара в Европе

Жара в Европе бьет все рекорды

Большинство смертей связанных с жарой (около 9600) было зафиксировано в конце июня.

Число умерших из-за аномальной жары в Германии достигло 12 500 человек. По оценке Института Роберта Коха (RKI), с 6 апреля по 2 августа 2026 года в Германии из-за жары умерли около 12 500 человек, - сообщает Deutsche Welle.

Большинство смертей связанных с жарой (около 9600) было зафиксировано с 22 по 28 июня. Во многих регионах Германии в эти дни температура воздуха достигала около +40℃.

Около 6300 умерших были старше 85 лет, более 3100 - в возрасте от 75 до 84 лет, почти 1900 - от 65 до 74 лет. Среди людей младше 65 лет - зафиксировано около 1200 связанных с жарой смертей.

Как поясняет Der Spiegel, жара редко указывается непосредственной причиной смерти. У людей с сердечно-сосудистыми или легочными заболеваниями она может резко ухудшить состояние, но в статистике причиной смерти указывается основное заболевание. Специалисты обычно сравнивают число смертей в жаркие дни с обычным уровнем смертности и оценивают разницу.

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#климат #погода #смерть #жара #старение #население #здоровье #статистика #Германия
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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