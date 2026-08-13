Инцидент с участием польского истребителя МиГ-29 произошел в среду в Мальборке в Поморском воеводстве – при посадке были повреждены шины самолета, сообщает RMF24.

После тренировочного полёта дежурной пары самолётов МиГ-29 в одном из самолётов во время приземления заблокировались тормоза. Были повреждены две шины истребителя.

Несмотря на неисправность, МиГ приземлился нормально. Никто не пострадал. Согласно процедуре, второй самолёт приземлился на запасном аэродроме.

Дело должна расследовать Комиссия по расследованию авиационных происшествий Государственной авиации.

Стоит отметить, что МиГ-29 на данный момент сняты с боевого дежурства в Польше. Кто именно проходит обучение на этих самолетах, не сообщается.

Ранее посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью "Европейской правде" рассказал, что диалог с польской стороной по поводу истребителей МиГ-29 продолжается.

Тем временем Болгария заявила, что хотела бы купить польские самолеты МиГ-29, в которых заинтересована Украина, но Варшава по-прежнему не отказывается от попыток договориться с Киевом.