Экстремальная жара и засуха в Европе создают дополнительные проблемы для Украины именно тогда, когда Россия усиливает удары по портам и транспортной инфраструктуре страны. Обмеление Дуная осложняет судоходство и экспорт украинского зерна, превращая климатический фактор в непредсказуемого «союзника» Москвы, пишет Newsweek.

На Дунае из-за засухи вновь буквально всплывает европейская военная история. Неподалеку от сербского порта Прахово уровень воды упал настолько сильно, что из реки показались ржавеющие корпуса немецких военных кораблей.

До 200 судов были затоплены здесь в сентябре 1944 года, когда немецкие войска отступали под натиском советской армии.

Спустя восемь десятилетий Дунай вновь приобрел стратегическое значение из-за войны в Европе. Когда российские атаки делают использование украинских портов Черного моря слишком опасным, река становится одним из альтернативных маршрутов, по которым Киев может экспортировать зерно на запад.

Однако этим летом проблемы возникли и здесь. В Румынии уровень и расход воды в Дунае настолько снизились, что это стало серьезно мешать судоходству и производству электроэнергии.

Россия усиливает давление на украинские порты

Одновременно Россия активизировала удары по портовой инфраструктуре в районе Одессы — важнейшего черноморского города на юго-западе Украины.

По приведенным изданием данным, только в июле Украина зафиксировала 35 атак на суда в портах, еще 22 — на корабли в море и 67 ударов по портовой инфраструктуре.

Под ударами оказывается и инфраструктура, обеспечивающая работу альтернативных маршрутов.

9 августа российские силы атаковали мост в Маяках, соединяющий Одесское направление с маршрутами в сторону Молдовы и Румынии. По оценке Института изучения войны (ISW), одной из вероятных целей удара было нарушение сухопутного коридора, который приобретает особое значение на фоне проблем с морским экспортом.

Неожиданный фактор — жара и засуха

Newsweek отмечает, что у президента России Владимира Путина появился неожиданный «союзник» — более жаркая и засушливая погода в Европе.

Разумеется, Москва не может управлять этим фактором, а климатические изменения далеко не всегда играют в пользу России. Однако совпадение последствий экстремальной погоды с российскими ударами становится все более заметным.

На протяжении войны Украина стремилась создавать резервные возможности для жизненно важных систем. Если закрывался порт, грузы перенаправлялись по альтернативным маршрутам. После разрушения объектов энергетики страна увеличивала импорт электроэнергии. Недостаток осадков в сельском хозяйстве компенсировался орошением.

Теперь экстремальная жара и засуха создают дополнительную нагрузку именно на эти резервные механизмы — в тот момент, когда российские удары заставляют Украину все сильнее от них зависеть.

Удары по инфраструктуре продолжаются с 2022 года

Российская кампания против критической инфраструктуры Украины продолжается уже несколько лет. Масштабные удары по энергетической системе начались осенью 2022 года, когда ракетным атакам подверглись электростанции и подстанции по всей стране.

В дальнейшем целями становились также газодобывающие объекты, порты, железнодорожная инфраструктура и мосты.

Таким образом, речь идет о сочетании двух независимых факторов: целенаправленных российских атак и экстремальных погодных условий, которые осложняют работу тех маршрутов и систем, призванных компенсировать последствия разрушений.

Жара и засуха сами по себе не являются преимуществом исключительно для России и могут создавать проблемы по обе стороны конфликта. Однако для Украины их последствия особенно чувствительны там, где они совпадают с российскими ударами: обмеление Дуная затрудняет альтернативный экспорт, а экстремальная погода увеличивает нагрузку на энергетику и сельское хозяйство. В результате резервные системы, на которые Киев рассчитывает после повреждения основной инфраструктуры, оказываются под дополнительным давлением.