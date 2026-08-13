Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, что разделяет оценки некоторых западных аналитиков о возможном расширении войны России против НАТО. По его словам, одной из потенциальных целей Москвы могут стать небольшие страны Балтии.

"Он не знает, как закончить эту войну без большой оккупации или большой победы для своего общества. Проще найти какую-нибудь небольшую страну", - сказал Зеленский, говоря о российском президенте Владимире Путине.

По мнению украинского президента, для Москвы не обязательно будет иметь значение, является ли выбранная страна членом НАТО.

"Для него не будет важно, находится эта страна в НАТО или нет. Он хочет быстрой победы, на 100% уверенной, что он победит, оккупирует, уничтожит или установит контроль", - заявил Зеленский.

Он также поставил под сомнение возможность завершения войны на условиях, предполагающих передачу России оставшейся части Донбасса, которую Москва стремится захватить. По словам Зеленского, для Украины ключевое значение имеют гарантии безопасности. "Ключевой вопрос заключается в том, не придет ли он снова с 1 или 2 миллионами солдат после длительной паузы. Почему бы ему не прийти снова, чтобы оккупировать нас?" - сказал украинский президент.

Говоря о мирном процессе, Зеленский заявил, что Украине необходимо большее участие США. По его словам, президент России Владимир Путин сейчас не хочет прекращать войну, поскольку на него оказывается недостаточно давления.

Украине не хватает ракет Patriot

Основная часть интервью была посвящена острой нехватке у Украины ракет-перехватчиков Patriot, необходимых для защиты от российских баллистических ракет.

Зеленский заявил, что сейчас Украина располагает лишь примерно 1% от необходимого ей количества перехватчиков. По его словам, если США продадут Украине 5% своего запаса, этого будет достаточно, чтобы пережить зиму и спасти жизни людей. Если же Украина получит 10%, она сможет уничтожать все российские баллистические ракеты. "В этом году у нас в два с половиной раза меньше перехватчиков, чем было в 2025 году. У России в два раза больше баллистических ракет в месяц, чем раньше", - отметил Зеленский.