Россия оснащает нефтяные танкеры, связанные с так называемым "теневым флотом", противодроновыми сетками и металлическими конструкциями. Такие меры применяются для защиты судов и портовой инфраструктуры от возможных атак Украины.

Как написало издание Financial Times, один из танкеров - 28-летний Caruzo, находящийся под санкциями ЕС и Великобритании, - вышел из Черного моря через Босфор с установленными на борту защитными конструкциями. На боковых частях судна размещены сетки и емкости с водой, а мостик дополнительно закрыт металлическим каркасом.

Аналогичные конструкции заметили на другом санкционном танкере - Rizvel, который находился в Мраморном море недалеко от Стамбула.

Подобные сетки и металлические клетки широко применяются российскими и украинскими военными на суше для защиты техники от беспилотников. Конструкции создают дополнительное расстояние между боевой частью дрона и объектом, что потенциально может снизить воздействие взрыва.

По данным издания, защитные сооружения на танкерах выглядят более импровизированными, чем аналогичные конструкции на военной технике. Некоторые суда также оснащают емкостями с водой, которые могут использоваться как дополнительный защитный элемент.

"Карузо" привлек внимание специалистов по мониторингу судоходства. Соучредитель Tankertrackers.com Самир Мадани отметил, что экипаж фактически оказался внутри защитной конструкции.

Укрепления фиксируют и в районе Новороссийска. Спутниковые снимки и материалы из открытых источников показывают сетки и другие конструкции вокруг военно-морской базы, где размещается Черноморский флот России.

Кроме того, вход в военную гавань защищают шлюзы и баржи, установленные поперек прохода. По данным Financial Times, такая мера применяется как минимум с марта 2024 года.