В Литве призвали системно отказываться от русского языка, но учитывать интересы меньшинств и украинцев.

Отказ от использования русского языка в административной жизни Литвы должен происходить последовательно и системно, однако при принятии таких решений необходимо учитывать положение национальных меньшинств и беженцев из Украины. Об этом заявил министр культуры Литвы Лукас Альсис, комментируя решение властей Вильнюса больше не принимать письменные заявления и жалобы жителей на русском языке.

По словам министра, главным принципом остается использование государственного языка в государственных учреждениях и органах местного самоуправления. Он отметил, что следов русского языка и российской идентичности в названиях улиц, топонимах и других элементах публичного пространства становится все меньше.

При этом Альсис подчеркнул, что полный отказ от русского языка в административной сфере должен происходить системно и с учетом реальной языковой ситуации.

«В Вильнюсе мы должны понимать, что здесь проживает немало национальных меньшинств, для которых едва ли не основным языком общения, бытовым языком является русский», — заявил министр.

Он также обратил внимание на украинских беженцев, прибывших в Литву после начала войны. Для части из них, по словам Альсиса, общение на русском языке пока может быть проще.

Министр выразил надежду, что власти Вильнюса учли эти обстоятельства, принимая решение об ограничении использования русского языка. Вместе с тем Альсис подчеркнул, что, по его мнению, русский не должен использоваться в качестве языка общения в государственных учреждениях.

«Мы западное, демократическое государство Европейского союза, в котором есть государственный язык и есть другие языки Европейского союза, например английский, французский», — пояснил он.

Как ранее сообщало агентство BNS, на прошлой неделе власти Вильнюса объявили, что больше не будут принимать письменные заявления и жалобы жителей на русском языке. Информация на русском и других языках стран, не входящих в ЕС, сможет предоставляться устно — при условии, что конкретный сотрудник владеет соответствующим языком.

Русский язык также убрали с интернет-сайта столичного самоуправления и из системы управления очередями посетителей. Мэр Вильнюса Валдас Бянкунскас назвал это решение частью последовательной политики городских властей.

Одновременно Вильнюс расширяет возможности для иностранцев по изучению литовского языка. В 2026 году бесплатными курсами и дистанционным обучением планируется охватить более тысячи человек. На эти цели дополнительно выделено 300 тыс. евро.

Осенью в разных районах столицы также начнут работать языковые клубы. Кроме того, до конца года для проживающих в Вильнюсе иностранцев планируется запустить специальную платформу для самостоятельного изучения литовского языка.

Таким образом, Вильнюс последовательно сокращает использование русского языка в официальном общении, одновременно расширяя возможности для изучения литовского. Однако в правительстве подчеркивают: такой переход должен быть системным и учитывать положение национальных меньшинств и украинских беженцев, для части которых русский язык по-прежнему остается привычным средством повседневного общения.