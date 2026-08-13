Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт покинет свою должность в конце августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что она решила уделять больше времени семье, однако останется одним из его ближайших советников.

Президент США Дональд Трамп объявил, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уйдет со своего поста в конце месяца. По его словам, решение связано с желанием 28-летней Левитт проводить больше времени с семьей и детьми после рождения второго ребенка этой весной.

Левитт лишь недавно вернулась к работе после непродолжительного отпуска по уходу за ребенком. Сама она назвала решение покинуть должность «непростым», отметив, что совмещать работу в Белом доме и воспитание маленьких детей оказалось крайне сложно.

Несмотря на уход с поста пресс-секретаря, полностью из команды Трампа она не исчезнет. Президент сообщил, что Левитт продолжит работать с ним в качестве внешнего советника и, по его словам, останется одним из влиятельных голосов Республиканской партии.

Кэролайн Левитт вошла в историю как самый молодой пресс-секретарь Белого дома. За время работы она стала одной из самых заметных фигур администрации Трампа и регулярно представляла позицию президента на ежедневных брифингах.

Для Белого дома смена пресс-секретаря означает появление нового публичного лица администрации. Именно этот человек ежедневно отвечает на вопросы журналистов и объясняет решения президента, поэтому назначение нового пресс-секретаря традиционно привлекает большое внимание.

Имя преемника Левитт пока не называется. Трамп сообщил лишь о ее уходе, не уточнив, кто возглавит пресс-службу Белого дома после окончания августа.