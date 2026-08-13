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США завершат вывод войск из Ирака к концу сентября, завершив военную миссию длиной более 20 лет 0 105

В мире
Дата публикации: 13.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: армия США
ФОТО: пресс-фото

Соединенные Штаты намерены полностью вывести свои войска из Ирака к 30 сентября. Это завершит американскую военную миссию, начавшуюся после вторжения в страну в 2003 году, хотя борьбу с остатками группировки «Исламское государство» продолжат иракские силы.

США планируют завершить вывод всех своих военнослужащих из Ирака до 30 сентября. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на американских чиновников.

Фактически этим завершится более чем двадцатилетнее военное присутствие США в стране, начавшееся в 2003 году после свержения режима Саддама Хусейна.

Договоренность о завершении миссии была достигнута Вашингтоном и Багдадом еще в 2024 году. С тех пор американский контингент постепенно сокращался. В прошлом году военные покинули большинство баз в Ираке, сохранив присутствие лишь в Курдском регионе на севере страны.

Премьер-министр Ирака Али аз-Заиди после встречи с командующим Центральным командованием Вооруженных сил США адмиралом Брэдом Купером подтвердил, что 30 сентября остается окончательной датой завершения миссии международной коалиции по борьбе с «Исламским государством» и полного вывода иностранных войск.

Американская сторона также подтвердила планы завершить вывод в этот срок. При этом представители США не раскрывают, сколько военнослужащих остается в Ираке и куда они будут переброшены.

Что важно, вывод войск не означает завершения борьбы с террористической группировкой «Исламское государство». По словам американских чиновников, дальнейшие операции будут проводить иракские силовые структуры, включая подразделения Курдского региона.

Американское военное присутствие в Ираке уже неоднократно менялось. Максимальная численность контингента была достигнута в 2007 году, когда в стране находились более 170 тысяч военнослужащих США. В 2011 году боевые подразделения были выведены, однако уже в 2014 году американские войска вернулись по просьбе Багдада после стремительного наступления боевиков «Исламского государства».

После разгрома основных сил террористической группировки в 2021 году коалиция завершила боевые операции, а около 2500 американских военнослужащих продолжили заниматься подготовкой иракских сил безопасности и совместными антитеррористическими операциями.

Одновременно премьер-министр Ирака потребовал, чтобы все негосударственные вооруженные формирования сложили оружие до конца сентября. По его мнению, после ухода иностранных войск исчезнет главный аргумент, которым многие из этих группировок оправдывали свое существование. Однако несколько поддерживаемых Ираном вооруженных формирований уже заявили, что выполнять это требование не намерены.

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#США #безопасность #Ирак #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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