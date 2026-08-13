Украинские удары по российскому маркетплейсу Wildberries являются и эффектными, и эффективными, однако в то же время имеют обратную сторону, которая несет определенные риски для Украины. Об этом в комментарии УНИАН сказал военный эксперт Иван Ступак, сотрудник Службы безопасности Украины в 2004–2015 годах.

Он отметил, что Украина начала наносить удары дронами по складам Wildberries 18 июля 2026 года, то есть они продолжаются чуть меньше месяца.

"Мы раньше били по нефтеперерабатывающим заводам РФ. Эти удары были эффектными, потому что красиво взрывалось – было много дыма и пламени, но не очень эффективными, так как в России большое количество НПЗ и они быстро восстанавливали их работу. Это очень сложный объект для поражения – по несколько раз бьем, а они продолжают работать. Как оказалось, с Wildberries история максимально стопроцентная – это и эффектно, и эффективно, потому что восстановить их нельзя. Даже если не всё уничтожено или сгорело, продукция залита водой во время тушения пожара", – сказал Ступак.

По его словам, в этой истории с маркетплейсом есть огромный психологический эффект, ведь через такую крупную компанию Украине впервые удалось достучаться до значительной части российского населения.

"Когда мы били по НПЗ, то все считали, что это их не касается. А тут ориентировочно полмиллиона продавцов, которые активно торгуют на Wildberries, и эти удары очень сильно их задели. В российском обществе об этом начинают активно говорить даже те, кто ещё месяц назад не позволял себе общаться на политические темы", – отметил Ступак.

По мнению эксперта, с одной стороны, эта стратегия является эффективной и эффектной, ведь при таких темпах ударов Украина до конца года может довести компанию до банкротства или максимально сократить объёмы её продаж.

Он добавил, что в Wildberries говорят о намерении работать за границей, однако это не решает проблему, поскольку компания работала за счёт быстрого перемещения товаров благодаря большому количеству складов. Если же она будет перемещать часть операций в Казахстан или Беларусь, придётся заполнять таможенные декларации и проходить таможенное оформление. Это будет создавать дополнительную нагрузку, и компания уже не сможет работать так, как раньше.

"Нужно понимать, что владельцами этой компании (речь идёт о неофициальных владельцах – УНИАН) являются руководитель Администрации президента РФ Путина Антон Вайно и его заместитель Алексей Громов, которые два года назад организовали процесс слияния Wildberries и Russ. И мы бьём по их карману. Но есть и обратная сторона этой медали – россияне методично уничтожают и наши маркетплейсы. "Розетка" уже вынуждена сокращать людей, "Новая почта" несёт огромные убытки", – сказал Ступак.

При этом он напомнил, что удары россиян по "Новой почте" начались гораздо раньше, но сейчас приобрели больший размах. По его словам, враг также начал бить по "АТБ", "Сильпо", "Фора" и Novus, так что все эти сети также терпят убытки.

Часть продавцов Wildberries может уйти в армию РФ

Ступак говорит, что, по разным данным, уже уничтожено 27% мощностей Wildberries.

"Но тут есть ещё один нюанс, о котором в украинском обществе не говорят. Он неприятен, и его нужно учитывать. Когда полмиллиона российских продавцов, среди которых есть и мужчины, останутся без работы, они будут искать другое трудоустройство. Но одно из немногих мест, где в России платят много, – это российская армия. Поэтому часть тех, кто потеряет работу, может пойти именно туда. Украина должна активно работать над тем, чтобы российская пропаганда не смогла переключить гнев этих людей на нас, ведь россияне должны осознавать: украинцы атакуют, но войну развязала Россия решением своих властей. Сейчас российская пропаганда делает виноватыми во всём украинцев и подаёт нас как корень всех бед, с которым нужно расправиться. Поэтому здесь необходимо переиграть россиян", – подчеркнул эксперт.

Ступак также отметил, что вопрос о том, целесообразно ли использовать дальнобойные украинские дроны для ударов по маркетплейсу, является дискуссионным. В то же время, по его словам, такими средствами невозможно уничтожить крупные объекты, имеющие для Украины значительно большее значение.

"Какие-то крупные объекты, в частности заводы, дронами с 50 кг взрывчатки разрушить невозможно. Когда у нас будут ракеты и мы сможем бить по военным заводам, тогда можно будет переключиться. Поэтому сейчас продолжаем атаки на Wildberries и НПЗ, а когда появятся ракеты, будем переключаться на действительно важные российские военные объекты", – добавил он.