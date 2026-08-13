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Украина ограничит данные о ракетных атаках, пока Зеленский просит США передать 5% ракет Patriot 0 13

В мире
Дата публикации: 13.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Патриот и баллистическая ракета над Украиной
ФОТО: BB.LV/AI

Украина решила изменить порядок публикации информации о российских ракетных атаках. Воздушные силы больше не будут раскрывать подробные данные об ударах баллистическими ракетами, а президент Владимир Зеленский заявил, что для защиты страны зимой необходимы дополнительные ракеты-перехватчики Patriot.

Воздушные силы Украины объявили, что прекращают публиковать подробную информацию о российских ударах баллистическими ракетами. Как сообщил представитель командования Юрий Игнат, военное руководство решило ввести ограничения на содержание ежедневных утренних сводок.

При этом система оповещения населения о приближении ракет продолжит работать в обычном режиме. Также украинская сторона по-прежнему будет информировать о самих атаках, однако без детализированных сведений о баллистических ударах.

Решение принято на фоне продолжающихся массированных российских атак и дефицита средств противовоздушной обороны. По данным Воздушных сил Украины, только в июле Россия выпустила по стране более 450 ракет, около 200 из которых были баллистическими.

Именно баллистические ракеты считаются одной из самых сложных целей для ПВО из-за высокой скорости и особенностей траектории. Эффективно перехватывать их способны современные комплексы Patriot, однако Украина неоднократно заявляла о нехватке ракет к этим системам.

На этом фоне президент Владимир Зеленский в интервью CNN сообщил, что в 2026 году Украина получила в 2,5 раза меньше ракет-перехватчиков, чем годом ранее.

По словам главы государства, России сейчас удается запускать примерно вдвое больше баллистических ракет в месяц, чем раньше.

Зеленский заявил, что обратился к США с просьбой продать Украине 5% имеющихся американских запасов ракет для комплексов Patriot.

«Если они продадут нам эти 5%, мы переживем зиму и спасем человеческие жизни», — сказал президент Украины. По его словам, передача 10% американских запасов позволила бы перехватывать практически все российские баллистические ракеты.

Что важно, речь идет не о поставках новых комплексов Patriot, а именно о пополнении запасов ракет-перехватчиков, расход которых резко вырос на фоне участившихся российских ударов.

Зеленский также сообщил, что пока Украина получила лишь около 1% от запрашиваемого объема. По его словам, переговоры продолжаются, однако достижение необходимого уровня поставок потребует времени.

В последние недели Россия регулярно наносит массированные ракетные удары по Киеву. Во время одной из последних атак украинские военные сообщили, что не смогли перехватить ни одну из 28 выпущенных баллистических ракет, что стало одним из самых тяжелых эпизодов последних воздушных ударов.

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#США #Украина #Зеленский #ПВО #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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