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Украинские беспилотники долетели до Башкортостана: что известно об атаке на Салават 0 43

В мире
Дата публикации: 13.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: взрыв на заводе
ФОТО: twitter

В ночь на четверг Башкортостан подвергся атаке украинских беспилотников. По сообщениям российских и украинских источников, целью стал нефтеперерабатывающий комплекс в Салавате, после чего в промышленной зоне возник пожар.

В ночь на четверг украинские беспилотники атаковали город Салават в Башкортостане. По данным Meduza и украинских Telegram-каналов Supernova+ и Exilenova+, целью стал нефтеперерабатывающий завод, расположенный примерно в 1400 километрах от линии фронта.

Местные жители сообщили, что со стороны предприятия был виден густой дым. Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что в одной из промышленных зон города упали обломки сбитого беспилотника, после чего начался пожар.

О пострадавших на данный момент официально не сообщается.

Атакованное предприятие «Газпром нефтехим Салават», принадлежащее компании «Газпром», считается одним из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов России. По данным The Moscow Times, в 2024 году завод переработал 7,2 млн тонн нефти, что соответствует примерно 2,7% общего объема нефтепереработки в стране.

Это уже не первый удар по предприятию. Ранее сообщалось, что после атаки беспилотников в ночь на 14 июля завод был вынужден временно приостановить работу.

Для подобных объектов даже кратковременные перебои могут привести к остановке отдельных производственных процессов, однако информация о возможном влиянии нынешней атаки на работу предприятия пока не публиковалась.

Одновременно Telegram-каналы сообщили еще об одном происшествии в Башкортостане. По их данным, после атаки возник пожар на складе интернет-ретейлера Wildberries.

Жители Чишминского района рассказали о столбе черного дыма над логистическим центром компании. При этом ни Wildberries, ни местные власти пока официально не подтвердили связь пожара с атакой беспилотников и не прокомментировали произошедшее.

По мере поступления новой информации власти и экстренные службы могут уточнить последствия ночной атаки и масштабы причиненного ущерба.

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Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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