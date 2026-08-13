В ночь на четверг Башкортостан подвергся атаке украинских беспилотников. По сообщениям российских и украинских источников, целью стал нефтеперерабатывающий комплекс в Салавате, после чего в промышленной зоне возник пожар.
В ночь на четверг украинские беспилотники атаковали город Салават в Башкортостане. По данным Meduza и украинских Telegram-каналов Supernova+ и Exilenova+, целью стал нефтеперерабатывающий завод, расположенный примерно в 1400 километрах от линии фронта.
Местные жители сообщили, что со стороны предприятия был виден густой дым. Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что в одной из промышленных зон города упали обломки сбитого беспилотника, после чего начался пожар.
О пострадавших на данный момент официально не сообщается.
Атакованное предприятие «Газпром нефтехим Салават», принадлежащее компании «Газпром», считается одним из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов России. По данным The Moscow Times, в 2024 году завод переработал 7,2 млн тонн нефти, что соответствует примерно 2,7% общего объема нефтепереработки в стране.
Это уже не первый удар по предприятию. Ранее сообщалось, что после атаки беспилотников в ночь на 14 июля завод был вынужден временно приостановить работу.
Для подобных объектов даже кратковременные перебои могут привести к остановке отдельных производственных процессов, однако информация о возможном влиянии нынешней атаки на работу предприятия пока не публиковалась.
Одновременно Telegram-каналы сообщили еще об одном происшествии в Башкортостане. По их данным, после атаки возник пожар на складе интернет-ретейлера Wildberries.
Жители Чишминского района рассказали о столбе черного дыма над логистическим центром компании. При этом ни Wildberries, ни местные власти пока официально не подтвердили связь пожара с атакой беспилотников и не прокомментировали произошедшее.
По мере поступления новой информации власти и экстренные службы могут уточнить последствия ночной атаки и масштабы причиненного ущерба.
Moment of the attack pic.twitter.com/YKRqo3JpZe— Exilenova+ (@Exilenova_plus) August 13, 2026
Оставить комментарий