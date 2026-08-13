Украинский «Днепровский энергомеханический завод» готовится к крупной инвестиции в Литве — предприятие построит новый завод по производству боеприпасов, который должен стать региональным производственным и инновационным центром компании. Часть производства разместят в Пренайском районе, другую — в Алитусском индустриальном парке. Выпускаемая продукция будет соответствовать стандартам НАТО.

Украинское оборонное предприятие «Днепровский энергомеханический завод» (ДЭМЗ) инвестирует в строительство нового завода по производству боеприпасов в Литве.

Министерство экономики и инноваций Литвы сообщило, что в пятницу подпишет с украинской компанией крупный инвестиционный договор.

По данным министерства, ДЭМЗ намерен построить современный цех по сборке боеприпасов в Пренайском районе. Одновременно предприятие будет использовать уже существующую инфраструктуру Алитусского индустриального парка, где планируется производить металлические детали для снарядов.

Представители Министерства экономики и инноваций назвали проект важной для Литвы «гига-инвестицией».

«ДЭМЗ будет производить компоненты оборонных боеприпасов в одном из самых современных сборочных цехов в Европе. Литовское подразделение станет региональным производственно-инновационным центром компании, где будут разрабатываться и тестироваться новые продукты», — говорится в комментарии министерства для агентства BNS.

Строительство нового предприятия планируется начать уже этой осенью. Запуск производства намечен на конец следующего года.

«ДЭМЗ инвестирует в новый завод боеприпасов в Литве, который станет региональным производственным и инновационным центром компании для разработки и тестирования новых продуктов, соответствующих стандартам НАТО», — отмечается в сообщении.

Мэр Алитуса Няриюс Цясюлис сообщил агентству BNS, что запланированные инвестиции станут крупнейшими в Алитусском регионе за всю его историю.

«У нас не было таких инвестиций. Это новая область для нас, (...) не только рабочие места, миллионы, вложенные в город, но и вопрос имиджа. Тот факт, что мы выходим на военно-промышленный рынок, — это еще один шаг вперед», — заявил Цясюлис.

При этом до официального подписания инвестиционного соглашения мэр отказался подробнее комментировать планы украинской компании относительно Алитусского индустриального парка.

По данным агентства Investuok Lietuvoje («Инвестируй в Литве»), ДЭМЗ является крупным поставщиком оборонной продукции для украинской армии.

После начала полномасштабной войны компания переориентировала свою деятельность с гражданского на военное производство.

В подразделениях предприятия, расположенных в разных регионах Украины, в настоящее время работают около 4 тысяч человек.

Министерство обороны Литвы также намерено подписать с украинской компанией протокол о намерениях.

Руководитель Investuok Lietuvoje Элиюс Чивилис ранее сообщал агентству BNS, что несколько украинских инвесторов, работающих в сфере оборонной промышленности, уже получили одобрение правительственной комиссии, проверяющей стратегические сделки, для ведения деятельности в Литве.

Таким образом, проект ДЭМЗ станет частью более широкого сотрудничества Литвы и Украины в оборонно-промышленной сфере.

Ранее министр обороны Литвы Робертас Каунас заявлял, что страна также стремится наладить производство беспилотников для Украины.

По его словам, речь идет о совместных инвестициях в рамках соглашения о сотрудничестве между Литвой и Украиной в сфере оборонной промышленности, подписанного в мае.

Новый завод ДЭМЗ станет не просто еще одной производственной площадкой украинской оборонной компании за рубежом. Литовское подразделение планируют превратить в региональный центр, где будут одновременно выпускать компоненты боеприпасов, разрабатывать и испытывать новую продукцию по стандартам НАТО. Для Литвы проект означает крупнейшую инвестицию в истории Алитусского региона и еще один шаг к расширению собственной военно-промышленной базы, а для Украины — дополнительные производственные мощности в стране ЕС и НАТО.