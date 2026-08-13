В Эстонии завершается очередная массовая переоценка земли, которая станет основой для расчета земельного налога с 2028 года. По данным документов Министерства экономики, кадастровая стоимость большинства участков увеличится примерно на 25–30%, а в отдельных районах — до 40%.

В Эстонии готовятся к масштабному пересмотру кадастровой стоимости земельных участков, что в перспективе приведет к существенному росту земельного налога. Несмотря на заявления Земельно-пространственного департамента о том, что окончательные результаты оценки еще не готовы, документы Министерства экономики свидетельствуют, что основные параметры повышения уже определены.

В этом году в стране впервые более чем за четыре года проводится очередная массовая оценка земли. Именно ее результаты станут основой для расчета земельного налога, который собственники недвижимости начнут платить по новым правилам с 2028 года.

Как отмечает Postimees, департамент пока отказывается называть конкретные цифры, ссылаясь на то, что анализ около 770 тысяч кадастровых единиц еще продолжается. При этом чиновники признают, что действующая кадастровая стоимость во многих случаях уже не отражает реальную ситуацию на рынке недвижимости.

Однако опубликованный законопроект Министерства экономики, подписанный 4 августа министром Эркки Келдо, показывает, что рост стоимости земли уже рассчитан.

Согласно документу, кадастровые участки разделены на восемь ценовых категорий. В большинстве случаев стоимость земли увеличится примерно на 30%, а минимальный рост составит около 25%. В отдельных районах повышение окажется еще более значительным.

Так, в Старом городе Таллинна минимальная кадастровая стоимость квадратного метра участка под застройку должна увеличиться с 450 до 580 евро. В некоторых районах Тарту стоимость земли планируется повысить примерно на 40%.

В министерстве подчеркивают, что сама переоценка автоматически не означает такого же роста налога. Размер земельного налога по-прежнему будут определять органы местного самоуправления, которые устанавливают налоговые ставки, предельные размеры ежегодного повышения и возможные льготы.

Вместе с тем действующие ограничения на рост налога существенно смягчены. Если после предыдущей переоценки ежегодное увеличение платежа ограничивалось 10%, то затем правительство разрешило повышение до 50%, а теперь муниципалитеты смогут увеличивать сумму налога на 10–100% в год, пока она не достигнет уровня, рассчитанного исходя из новой кадастровой стоимости.

По расчетам министерства, суммарная налогооблагаемая стоимость участков, оцениваемых по модели земель под застройку, увеличится с 7,5 млрд до 9,6 млрд евро. Для земель с наиболее низкой стоимостью этот показатель вырастет с 1,8 млрд до 2,3 млрд евро.

Несмотря на завершение оценки уже этой осенью, новые показатели начнут использоваться только с 2028 года, чтобы дать собственникам дополнительный год на подготовку к увеличению налоговой нагрузки.