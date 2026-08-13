Ударный вертолет AH-64 Apache армии США потерпел крушение недалеко от военной базы Форт-Худ в центральной части Техаса. Оба находившихся на борту военнослужащих погибли. После падения машины вспыхнул пожар, из-за которого пришлось эвакуировать жителей нескольких домов.

О катастрофе сообщают Associated Press и Reuters со ссылкой на представителей американской армии и местных властей.

Авария произошла в среду, 12 августа, в поле неподалеку от города Саладо в округе Белл. Вертолет AH-64 Apache, приписанный к базе Форт-Худ, выполнял обычный учебно-тренировочный полет.

Представитель офиса шерифа округа Белл Клифф Коулман подтвердил гибель обоих членов экипажа. По его словам, крушение было серьезным, однако вертолет не задел жилые дома или другие строения.

После падения Apache загорелась сухая трава. Огонь быстро распространился по полю, над местом происшествия поднялись клубы густого дыма. В тушении участвовали несколько пожарных подразделений, а жителей расположенных поблизости домов в целях безопасности эвакуировали.