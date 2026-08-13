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Ватикан обеспокоен скандалом с педофилией в Литве 1 159

В мире
Дата публикации: 13.08.2026
BNS
Изображение к статье: Собор святого Петра в Риме

Апостольская нунциатура назвала обнародованную информацию о двух священниках, обвиняемых в сексуальных преступлениях против детей, «очень тяжелой», сообщил в четверг новостной портал 15min.

«Святой Престол был проинформирован об этой тяжелой ситуации, продолжает следить за ней с большой обеспокоенностью и регулярно получает обновленную информацию о любых изменениях. Святой Престол решительно подтверждает свою политику нулевой терпимости к любым формам насилия», — говорится в ответе нунциатуры порталу.

Нунциатура также выразила соболезнования жертвам и их семьям, подчеркнув, что уголовный процесс находится в компетенции государственных органов, а каноническое расследование — в ведении Вильнюсской архиепархии.

Как ранее сообщало агентство BNS, один из священников обвиняется в сексуальных преступлениях против 11 несовершеннолетних. По данным правоохранительных органов, зафиксировано 34 преступных эпизода, совершавшихся на протяжении 23 лет — с 2002 по 2025 год. Его дело передано в Вильнюсский окружной суд.

В другом деле, переданном в Вильнюсский участковый суд, еще один священник обвиняется в хранении детской порнографии; потерпевших по этому делу нет.

По данным системы судебных расписаний Liteko, обвиняемыми являются Тадас Швядавичюс и Ришардас Пяцюнас соответственно.

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#Литва #Ватикан #педофилия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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