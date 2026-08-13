Япония выразила официальный протест России после визита президента Владимира Путина на Курильские острова. Для Токио эта территория остается предметом многолетнего спора, который до сих пор не позволяет двум странам подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны.

Правительство Японии в четверг направило Москве решительный протест в связи с визитом президента России Владимира Путина на Курильские острова. Это первый визит российского лидера на архипелаг, который Япония считает частью своей территории.

Территориальный спор вокруг южной части Курильских островов остается одной из главных причин, по которым Россия и Япония так и не заключили официальный мирный договор после окончания Второй мировой войны.

Токио считает своими так называемыми Северными территориями острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Японская сторона ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва, в свою очередь, заявляет, что суверенитет России над Южными Курильскими островами не подлежит пересмотру.

Визит Путина состоялся после его поездки на Сахалин. Там президент России наблюдал за маневрами Военно-морского флота и принял участие в совещании, посвященном вопросам безопасности восточных рубежей страны.

Для Японии поездка российского президента имеет не только символическое, но и политическое значение. Любые официальные визиты российских руководителей на спорные острова традиционно вызывают резкую реакцию Токио.

В заявлении министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги говорится, что Северные территории являются неотъемлемой частью Японии «с исторической точки зрения и в соответствии с международным правом», поэтому японское правительство выражает решительный протест в связи с визитом.

Отношения между Москвой и Токио дополнительно осложнились после начала полномасштабной войны России против Украины. Япония присоединилась к санкциям против России, вслед за чем двусторонний диалог стал еще более напряженным.

Это не первый случай, когда визиты российских руководителей на спорные острова вызывают протест Японии. В 2010 году Дмитрий Медведев стал первым российским лидером, посетившим Курильские острова, а затем неоднократно приезжал туда уже в должности премьер-министра.

Визит Владимира Путина вновь напомнил, что территориальный спор между Россией и Японией остается нерешенным и продолжает влиять на отношения двух стран.