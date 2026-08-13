Утром 13 августа в Севастополе произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Российские и украинские источники утверждают, что погибшим может быть капитан 1-го ранга Роберт Шагеев — бывший командир единственной украинской подлодки «Запорожье», который после событий 2014 года перешел на сторону России. Официального подтверждения личности погибшего пока нет.

Взрыв произошел на Столетовском проспекте в Севастополе. По предварительной информации, распространяемой российскими источниками, мужчина поднимался по лестнице вместе со знакомым, когда прогремел взрыв. От полученных травм он скончался на месте.

При этом обстоятельства происшествия пока остаются неясными. В частности, нет независимо подтвержденной информации о том, где именно находилось взрывное устройство и было ли произошедшее целенаправленным покушением.

Роберт Шагеев.

Ранее украинское издание «Крымский ветер» сообщило, что погибшим является Роберт Шагеев. Информацию о его предполагаемой гибели распространяют и российские Telegram-каналы.

По одной из распространяемых версий, взрывное устройство могло находиться в мусорном контейнере и было приведено в действие, когда мужчина проходил рядом. Однако эта информация также официально не подтверждена.

Роберт Шагеев ранее служил в Военно-морских силах Украины и командовал подводной лодкой «Запорожье», которая на тот момент являлась единственной украинской субмариной.

После российской аннексии Крыма в 2014 году Шагеев перешел на сторону России и продолжил службу в Черноморском флоте РФ.

По открытым данным, впоследствии он занимал должность заместителя командира 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота России, а также командовал экипажем подводной лодки проекта 636.

Украинские правоохранительные органы обвиняли Шагеева в государственной измене и дезертирстве. По информации украинской стороны, впоследствии суд заочно признал его виновным.

Государственное бюро расследований Украины также заявляло, что Шагеев принимал участие в полномасштабной войне России против Украины.

На данный момент официальные органы не подтвердили ни личность погибшего при взрыве в Севастополе, ни версию о возможном целенаправленном покушении.

Информация о гибели Роберта Шагеева пока основывается на сообщениях российских и украинских неофициальных источников и требует подтверждения. Известно лишь о взрыве в Севастополе и гибели мужчины, тогда как личность погибшего, механизм взрыва и его возможные организаторы официально пока не установлены.