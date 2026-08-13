Сенат США одобрил законопроект, призванный усилить экономическое давление на Россию и заставить Владимира Путина отказаться от войны против Украины. В то же время документ в нынешнем виде может создать новые риски для американской экономики и мировой торговли, поскольку предусматривает значительное расширение полномочий президента США по введению пошлин. Об этом пишет The Economist.

Авторы публикации отмечают, что Путин вряд ли прекратит войну, пока не убедится, что продолжение боевых действий обходится России дороже, чем их прекращение. По мнению издания, Украина и её партнеры должны убедить российского президента в невозможности победы и продемонстрировать, что дальнейшая агрессия будет только ослаблять Россию.

7 августа Сенат США поддержал законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против Путина, других российских чиновников, энергетических проектов и финансовых учреждений. Его цель – сохранять давление на Россию до тех пор, пока она не согласится на мир с Украиной.

За законопроект проголосовали 86 сенаторов, против – 11. The Economist называет это редким проявлением двухпартийной поддержки Украины в условиях острых политических противоречий в США. В то же время авторы считают документ несовершенным из-за положения о новых тарифных полномочиях президента.

Законопроект позволяет вводить пошлины до 100% на товары из стран, являющихся крупнейшими покупателями российских энергоносителей, а также в отношении государств, помогающих Москве обходить санкции. Президент США сможет отменять такие ограничения, если сочтет это соответствующим "национальным интересам США", или изменять их в зависимости от действий конкретной страны в отношении импорта или транзита российской нефти и газа.

"Это большая свобода действий, которую Конгресс предоставляет кому угодно, не говоря уже о Дональде Трампе", – отмечает The Economist.

Как объясняет издание, авторы законопроекта исходили из того, что традиционные санкции не смогли должным образом изменить поведение Путина. Дополнительной проблемой является российский "теневой флот" танкеров, который сложно контролировать и который используется для обхода ограничений на экспорт нефти. Именно поэтому сенаторы предложили вводить пошлины в отношении стран, покупающих российские углеводороды.

Однако, как отмечает автор публикации, наибольшая опасность заключается в широкой трактовке понятия "национального интереса". Трамп уже пытался получить возможность единолично вводить пошлины, ссылаясь на чрезвычайную экономическую ситуацию. В феврале Верховный суд США отклонил такую юридическую аргументацию, после чего администрация президента начала искать другие правовые основания для торговых ограничений.

"Новый законопроект может вернуть президенту часть полномочий, которые Верховный суд справедливо отобрал", – говорится в публикации.

По мнению журналистов The Economist, следствием может стать рост цен для американских потребителей и новая нестабильность в международной торговле. Издание также предупреждает о риске торговой войны с Индией. Поэтому законопроект должен еще пройти через Палату представителей, где, как считают авторы, положения о пошлинах следует исключить.

В то же время у Вашингтона есть и другие способы поддержать Украину, отмечают журналисты. Один из них – помочь Киеву наращивать собственное производство систем Patriot, предоставив соответствующие лицензии. У США ограниченные запасы этих комплексов, значительная часть которых была использована во время войны с Ираном.

Именно так, по мнению авторов публикации, Вашингтон может одновременно усилить давление на Россию и избежать создания чрезмерных торговых полномочий для президента США.

Санкции против России

Как писало УНИАН, Сенат США почтил наследие покойного сенатора Линдси Грэма, приняв его законопроект о новых санкциях и пошлинах для усиления давления на Россию. Документ предусматривает пошлины до 100% для крупнейших импортеров российских энергоносителей и дополнительные санкции против "теневого флота", олигархов и государственных предприятий.

Несмотря на опасения относительно возможных злоупотреблений со стороны президента Трампа, законопроект содержит ограничения и получил мощную двухпартийную поддержку как способ усилить экономическое давление на Путина.