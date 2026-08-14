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Boeing заплатит $29 миллионов за одну из жертв катастрофы 737 MAX 0 130

В мире
Дата публикации: 14.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Boeing 737 MAX

Присяжные в Чикаго обязали Boeing выплатить 29 миллионов долларов вдове ирландского инженера Майкла Райана, погибшего при крушении самолета Ethiopian Airlines в марте 2019 года.

Майкл Райан, отец двоих детей, жил в Корке и работал инженером во Всемирной продовольственной программе ООН. Он оказался среди 157 человек, погибших 10 марта 2019 года, когда Boeing 737 MAX, выполнявший рейс ET302 Ethiopian Airlines, разбился спустя всего шесть минут после вылета из Аддис-Абебы, передает Entrevue.

Его вдова Наойзе Коннолли Райан обратилась в американский суд. По итогам рассмотрения гражданского иска присяжные в Чикаго присудили ей компенсацию в размере 29 миллионов долларов.

Адвокат семьи Стивен С. Маркс назвал вердикт важным шагом на пути к ответственности и справедливости. При этом он подчеркнул, что никакая денежная сумма не способна заменить человеческую жизнь и компенсировать семье потерю близкого человека.

Boeing после решения суда вновь выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял родных в катастрофах самолетов Lion Air и Ethiopian Airlines. В компании отметили, что почти все подобные иски удалось урегулировать путем соглашений, однако семьи имеют право добиваться рассмотрения дел в суде.

Катастрофа рейса ET302 была связана с работой автоматической системы управления MCAS. После взлета датчики начали передавать противоречивые данные, вследствие чего система неоднократно направляла нос самолета вниз. Экипаж пытался справиться с ситуацией, однако самолет потерпел крушение. Схожие проблемы с MCAS фигурировали и в расследовании катастрофы Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, произошедшей пятью месяцами ранее.

Майкл Райан занимался гуманитарными проектами в разных странах мира. В частности, он участвовал в строительстве защитных сооружений для беженцев-рохинджа в Бангладеш и медицинских центров в Либерии во время эпидемии Эболы.

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#Boeing #компенсация
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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