На границе Литвы и Беларуси произошел серьезный инцидент: группа нелегальных мигрантов, проникших через подземный туннель, напала на литовских пограничников. По данным портала lrytas.lt, одного из сотрудников пытались силой затащить через туннель на белорусскую сторону.

Инцидент произошел 26 июля на участке, который контролирует пограничная застава Капчяместиса. Как сообщают литовские СМИ, под государственной границей был прорыт подземный туннель, по которому группа мигрантов пыталась попасть из Беларуси в Литву.

Пограничники обнаружили туннель и задержали нескольких человек при выходе из него. Однако затем из-под земли появились еще около 20 мигрантов, после чего началась драка.

Как рассказал портал lrytas.lt со ссылкой на два независимых источника, во время столкновения мигранты попытались схватить одного из литовских пограничников и затащить его через туннель в Беларусь. Сотруднику удалось вырваться и убежать.

Председатель профсоюза учреждений досудебного расследования Вильнюсского округа Виталий Ягминас сообщил, что пограничник получил травмы и сейчас находится на больничном.

Государственная пограничная служба Литвы подробности произошедшего пока не комментирует, поскольку ведется досудебное расследование.

Об инциденте стало широко известно не сразу. Член совета Лаздийского района Вильма Данаускене сообщила о нем в Facebook и публично поинтересовалась у руководителя пограничной службы, почему против более чем 20 мигрантов, которые, по ее словам, были вооружены палками и камнями, направили всего четырех сотрудников.

Министр внутренних дел Мартинс Кателинс признал, что первоначально получил лишь частичную информацию: ему сообщили только о предотвращенной попытке прорыть туннель.

После огласки началось внутреннее расследование действий руководства Государственной пограничной службы. Отдельное досудебное расследование по факту незаконного пересечения государственной границы было начато 27 июля.