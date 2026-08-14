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Главная цель в России пока не по зубам Украине – СМИ 2 745

В мире
Дата публикации: 14.08.2026
УНИАН
Изображение к статье: цех сборки Шахедов

Российский завод в Елабуге, что в Татарстане, превратился в один из ключевых центров производства ударных беспилотников для войны против Украины. И хотя он является приоритетной целью для ВСУ, на данный момент Украина не имеет технической возможности существенно навредить производству. Об этом пишет The i Paper.

Завод расположен недалеко от Нижнекамска – города, где на этой неделе Украина нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу Taneco. Издание отмечает, что Татарстан имеет стратегическое значение для России: регион является крупным центром нефтедобычи и переработки, а его предприятия обеспечивают ресурсами российскую военную машину.

В то же время примерно в часе езды от Нижнекамска расположена специальная экономическая зона "Алабуга", где Россия совместно с Ираном запустила производство ударных дронов Shahed-131 и Shahed-136. Впоследствии предприятие перешло к производству беспилотников "Герань", модернизированных российских версий Shahed, а также дронов-приманок "Гербера". По оценкам, завод может выпускать от 170 до 190 аппаратов ежедневно.

"Если оставить татарстанский завод дронов работать, он будет производить тысячи беспилотников, которые и в дальнейшем будут перегружать украинскую противовоздушную оборону", – заявили старшие научные сотрудники Гудзонского института Люк Коффи и Джан Каспоглу.

Масштабы предприятия за последние годы резко выросли. Исследование вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) показало стремительное расширение производственной инфраструктуры. По данным аналитиков, комплекс вырос с двух зданий в 2021 году примерно до 116 в настоящее время, а также насчитывает 67 жилых объектов для около 20 тысяч работников. Среди них, по сообщениям, были несовершеннолетние и принудительно привлеченные работники.

CSIS характеризует это расширение как системное наращивание производства беспилотников.

Украина уже пыталась нанести удары по предприятию в 2024 и 2025 годах. Однако, по словам Коффи, эти удары нанесли лишь ограниченный ущерб. Эксперт объясняет это мощной системой защиты объекта и тем, что новые сооружения возводились с учётом возможных авиаударов.

Другой эксперт, Марк Де Вор из Университета Сент-Эндрюс и Chatham House, обращает внимание на особенность производства. По его словам, дроны собираются с использованием большого количества индивидуальных стеклопластиковых форм, поэтому на заводе нет большого количества критически важного оборудования, уничтожение которого могло бы мгновенно остановить производство.

"Чтобы действительно нарушить производство, пришлось бы наносить удары достаточно регулярно", – объясняет Де Вор.

По мнению экспертов, альтернативой непосредственному уничтожению завода может стать воздействие на его энергетическую инфраструктуру и цепочки поставок. В частности, в "Алабугу" по железной дороге из Китая доставляются микрочипы, металлические сплавы, двигатели и другие компоненты. Де Вор считает, что дополнительное экономическое и дипломатическое давление на Китай могло бы затруднить поставки.

Издание также обращает внимание на политический аспект возможных ударов по Татарстану. Регион имеет преимущественно тюркское и мусульманское население и в 1990-х годах провозглашал независимость от России. Эксперты считают, что серьезные перебои в работе предприятий Елабуги могли бы иметь не только военные, но и внутриполитические последствия для Кремля.

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#Украина #производство #дипломатия #дроны #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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