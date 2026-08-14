Солнечная энергетика берет на себя «основную нагрузку», помогая Европе обеспечивать свои потребности в энергии на фоне череды изнуряющих волн жары.

Новый анализ аналитического центра в сфере энергетики Ember показал, что в европейских странах выработка солнечной энергии в июне и июле в дни сильной жары увеличивалась до 17 процентов.

По словам исследователей, это помогало поддерживать работу энергосистемы в условиях, когда спрос на электричество в жаркие дни возрастал едва ли не на четверть. Волны жары часто вызывают резкий всплеск потребления электроэнергии из‑за внезапной потребности в охлаждении, прежде всего за счет энергоемких кондиционеров воздуха (A/C).

Международное энергетическое агентство (МЭА) оценивает, что на охлаждение помещений, главным образом за счет кондиционеров и вентиляторов, в 2022 году приходилось около 7 процентов мирового потребления электроэнергии. Даже в странах, где кондиционеры пока не получили широкого распространения, при экстремальной жаре фиксируются всплески энергопотребления.

Так, во время ранних летних волн жары 2025 года, например во Франции, вечерний пик потребления электроэнергии оказался на 25 процентов выше межсезонного среднего уровня из‑за работы кондиционеров.

Солнечная энергетика работает лучше обычного во время жары

Анализ Ember показал, что во время волны жары в конце июня нынешним летом суточный спрос на электроэнергию выросдо 28 процентов в Италии, 23 процентов в Венгрии, 14 процентов во Франции и 13 процентов в Испании по сравнению с периодом до начала жары.

По данным аналитиков, по мере роста спроса, вызванного жарой, солнечная энергетика оказалась единственным крупным источником энергии, который показал результаты «лучше обычных». В сравнении с другими днями июня и июля среднесуточная выработка солнечной энергии в периоды волн жары была на 17 процентов выше во Франции и Венгрии, на 5 процентов выше в Испании и оставалась на том же уровне в Италии.

Солнечная энергетика уже сейчас берет на себя основную нагрузку во время волн жары, но настоящие сложности начинаются после захода солнца», — говорит старший аналитик по энергетике Крис Росслоу.

«Вечером, когда потребность в охлаждении по‑прежнему высока, энергосистема сильнее всего зависит от дорогой газовой генерации», — добавляет он.

Как жаркое лето в Европе влияет на энергетику

Череда волн жары в Европе, которые, по словам ученых, были бы «практически невозможны» без изменения климата, привела к масштабным засухам по всему континенту.

Из‑за низкого уровня воды в Дунае пришлось сократить производство на АЭС в Венгрии, а эксперты предупреждают, что показатели гидроэнергетики в Альпийском регионе приблизились к «историческому минимуму».

От засухи пострадала и выработка энергии на ископаемом топливе: Польше пришлось снизить мощность работы угольной электростанции из‑за критически низкого уровня воды в Висле.

Во время волн жары в конце июня и начале июля среднесуточные цены на электроэнергию также резко выросли: на 119 процентов в Венгрии, на 44 процента во Франции, на 13 процентов в Италии и на 7 процентов в Испании по сравнению с сопоставимыми днями предыдущих недель.

Эксперты отмечают, что такой ценовой всплеск вновь подчеркивает необходимость в системах накопления энергии на базе аккумуляторов, которые позволяют не допускать потерь из‑за избытка солнечной электроэнергии.

«Если солнечная энергетика выручает днем, то накопители энергии могут выручить вечером», — говорит Росслоу.

«Вместе они дают один из самых очевидных способов сделать энергосистему Европы более устойчивой к все более жарким летам. Когда во время волн жары выработка солнечной энергии растет, а другие источники испытывают трудности, накопители позволяют переносить эту дешевую электроэнергию на вечерние часы», — добавляет он.