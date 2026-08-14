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Президент Финляндии сообщил, что любит русских, но не доволен руководством РФ 3 453

В мире
Дата публикации: 14.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Александр Стубб

Александр Стубб.

ФОТО: LETA

О необходимости в ближайшее время наладить контакт с Россией заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью детскому журналу Koululainen.

«Я бы сам оценил, что если не в ближайшие несколько недель, то в течение следующих двух месяцев стоит установить какой-то контакт. В какой-то момент эти контакты нужно открыть, как на общеевропейском уровне, так и на двустороннем уровне», — сказал финский лидер.

Отвечая на вопросы детей, Стубб заявил, что любит русских, хотя ему не нравится то, что «в настоящее время делает» Россия. «Я ценю русских, русскую культуру и даже историю, но не могу одобрить действия нынешнего руководства России», — указал он.

Евросоюз рассматривает Стубба как возможного представителя в прямых переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине, сообщала Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

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#президент #Финляндия #дипломатия #переговоры #Евросоюз #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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