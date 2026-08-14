Американские законодатели потребовали от военного руководства США объяснений после сообщений о тяжелой обстановке на авианосце USS Abraham Lincoln. Корабль уже более 200 дней не заходил в порт, а родственники членов экипажа утверждают, что длительное развертывание серьезно сказалось на психологическом состоянии моряков.

Как сообщают Navy Times и The Wall Street Journal, по меньшей мере двух моряков якобы пришлось останавливать при попытке прыгнуть за борт. Еще один человек, по данным WSJ, оказался за бортом в начале августа, однако его быстро спасли. ВМС США при этом заявляют, что не наблюдают увеличения числа суицидальных мыслей или попыток среди экипажа.

На борту USS Abraham Lincoln находятся около 5000 моряков и морских пехотинцев. Изначально авианосец отправился в запланированное семимесячное развертывание в Южно-Китайское море еще в ноябре 2025 года, однако в январе его перенаправили в Аравийское море. С тех пор корабль остается в регионе.

По данным американских СМИ, более 200 родственников членов экипажа недавно встретились с исполняющим обязанности министра ВМС Хунгом Као. Они рассказали о психологическом истощении моряков и проблемах со связью с близкими.

Конгрессмен Майк Левин заявил, что получил сообщения о плесени в душевых, неисправных туалетах, отсутствии горячей воды в течение нескольких недель и нехватке элементарных средств гигиены. По его словам, поступали жалобы и на скудное питание.

Сенатор Ричард Блюменталь направил письмо руководству военного ведомства и ВМС, потребовав предоставить информацию о реальных условиях на корабле и физическом и психологическом состоянии экипажа. Он отметил, что более 200 дней без захода в порт стали рекордом для авианосца по продолжительности непрерывного пребывания в море.

ВМС США отвергают наиболее тревожные утверждения. В официальном заявлении говорится, что признаков роста числа суицидальных мыслей или попыток на корабле не зафиксировано, а морякам доступны медицинская, психологическая и духовная помощь.

Глава военного ведомства Пит Хегсет также заявил, что ситуация на USS Abraham Lincoln была «полностью искажена». По его словам, командование обеспечивает корабль и экипаж всем необходимым, хотя он признал, что некоторые развертывания оказываются значительно продолжительнее других.

При этом американские чиновники признают: более полугода без захода в порт — серьезное испытание даже для подготовленного экипажа. Обычно такие остановки позволяют морякам отдохнуть, восстановиться и пополнить запасы корабля.