Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о создании первой в своей истории многонациональной группы ударных беспилотников Task Force Falcon Strike. В нее войдут американские военные и представители стран-партнеров США на Ближнем Востоке.

Новая группа будет использовать ударные беспилотные системы одностороннего действия, способные работать сразу в нескольких средах — в воздухе, на поверхности воды и под водой.

Как сообщили в CENTCOM, Task Force Falcon Strike должна объединить американские технологии и опыт вооруженных сил региональных партнеров. США уже начали консультации с потенциальными участниками проекта.

Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер заявил, что новое подразделение продолжит работу ранее созданной Task Force Scorpion Strike, но уже в многонациональном формате.

По его словам, совместное развертывание новых беспилотных систем позволит быстрее внедрять современные военные технологии и расширять возможности союзников.

Task Force Scorpion Strike была сформирована около девяти месяцев назад и стала первой на Ближнем Востоке специализированной эскадрильей ударных беспилотников.

Теперь Вашингтон намерен вывести эту концепцию на новый уровень. По мере присоединения новых стран возможности Task Force Falcon Strike планируется расширять, создавая единую многонациональную систему сдерживания на Ближнем Востоке.

Таким образом, речь идет уже не просто об отдельном американском подразделении беспилотников, а о попытке сформировать региональную сеть, в которой ударные дроны разных типов смогут применяться совместно вооруженными силами США и их партнеров.