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Стена огня накрыла курорты Греции: сотни туристов пришлось спасать по морю 0 377

В мире
Дата публикации: 14.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожары в Греции.

Фото: соцсети

На популярном полуострове Халкидики на севере Греции из-за мощного лесного пожара пришлось эвакуировать около 500 туристов. Огонь настолько близко подошел к пляжам, что вывозить отдыхающих пришлось на лодках.

Пожар вспыхнул в четверг и всего за несколько часов приблизился к зданиям в районе популярных курортов Сивири и Фурка.

Из-за стремительного распространения пламени туристов начали эвакуировать по морю. Для спасательной операции мобилизовали небольшие лодки. Часть отдыхающих доставили на соседние пляжи, еще около 200 человек перевезли на судно, ожидавшее в море.

Представитель пожарной службы сообщил, что морская эвакуация стала необходимой, поскольку пламя приблизилось непосредственно к пляжам.

По данным греческого общественного вещателя ERT, к курортам двигалась огненная стена протяженностью около трех километров и высотой до 30 метров.

С пожаром боролись около 200 спасателей, также были задействованы пожарные самолеты и вертолеты. Работу серьезно осложнял сильный ветер.

После нескольких часов борьбы огонь удалось взять под контроль. Пожарные продолжают следить за выгоревшей территорией из-за опасности повторных возгораний.

Два пожарных получили травмы и были доставлены в больницу.

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#пожар #Греция #ЧП #эвакуация #спасатели #туристы #лесной пожар
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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