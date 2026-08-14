Султан Брунея Хассанал Болкиах лишил свою 33-летнюю невестку Пенгиран Рааби’атуль Адавийю всех королевских титулов. Что именно произошло во дворце и чем женщина вызвала недовольство одного из самых долго правящих монархов мира, официально не раскрывается.

О решении монарха сообщил национальный телеканал RTB News со ссылкой на Управление великого камергера. В заявлении говорится, что причиной стало поведение невестки, признанное «неподобающим» для супруги члена королевской семьи.

Кроме того, утверждается, что женщина проявила недостаточное уважение к 80-летнему султану Хассаналу Болкиаху. Однако никаких подробностей предполагаемого конфликта дворец не приводит.

Решение было принято непосредственно султаном.

Пенгиран Рааби’атуль Адавийя вошла в королевскую семью Брунея в 2015 году, выйдя замуж за принца Абдула Малика. Их свадьба стала одним из самых роскошных событий в стране: торжества во дворце продолжались десять дней.

У супругов четверо детей — принцессы Мутхи’а, Фатхийя, Хаалиша и Набила. Сам принц Абдул Малик занимает четвертое место в очереди наследования престола.

При этом решение султана коснулось только его невестки. Как сообщается, королевские титулы ее детей сохранены.

Хассанал Болкиах является султаном Брунея с 1967 года и считается самым долго правящим из ныне живущих монархов. После получения Брунеем независимости от Великобритании в 1984 году он также занимает пост премьер-министра страны.

Пока главная интрига этой дворцовой истории остается нераскрытой: власти Брунея не сообщили, какой именно поступок невестки оказался настолько серьезным, что султан распорядился лишить ее всех королевских титулов.