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Султан Брунея лишил невестку всех титулов за «недостойное поведение» 0 383

В мире
Дата публикации: 14.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пенгиран Рааби’атуль Адавийя и принц Абдула Малик

Султан Брунея Хассанал Болкиах лишил свою 33-летнюю невестку Пенгиран Рааби’атуль Адавийю всех королевских титулов. Что именно произошло во дворце и чем женщина вызвала недовольство одного из самых долго правящих монархов мира, официально не раскрывается.

О решении монарха сообщил национальный телеканал RTB News со ссылкой на Управление великого камергера. В заявлении говорится, что причиной стало поведение невестки, признанное «неподобающим» для супруги члена королевской семьи.

Кроме того, утверждается, что женщина проявила недостаточное уважение к 80-летнему султану Хассаналу Болкиаху. Однако никаких подробностей предполагаемого конфликта дворец не приводит.

Решение было принято непосредственно султаном.

Пенгиран Рааби’атуль Адавийя вошла в королевскую семью Брунея в 2015 году, выйдя замуж за принца Абдула Малика. Их свадьба стала одним из самых роскошных событий в стране: торжества во дворце продолжались десять дней.

У супругов четверо детей — принцессы Мутхи’а, Фатхийя, Хаалиша и Набила. Сам принц Абдул Малик занимает четвертое место в очереди наследования престола.

При этом решение султана коснулось только его невестки. Как сообщается, королевские титулы ее детей сохранены.

Хассанал Болкиах является султаном Брунея с 1967 года и считается самым долго правящим из ныне живущих монархов. После получения Брунеем независимости от Великобритании в 1984 году он также занимает пост премьер-министра страны.

Пока главная интрига этой дворцовой истории остается нераскрытой: власти Брунея не сообщили, какой именно поступок невестки оказался настолько серьезным, что султан распорядился лишить ее всех королевских титулов.

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#монархия #семейные отношения
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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