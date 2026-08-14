Президент США Трамп распорядился ввести пошлины на импорт беспилотников и комплектующих к ним. Для БПЛА с максимальной взлетной массой более 25 кг и оснащенных тепловизорами тариф будет составлять 100% от стоимости.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в четверг, 13 августа, подписал прокламацию о введении пошлин на импорт беспилотников и комплектующих к ним. Пресс-релиз об этом опубликован на сайте Белого дома.

Сообщается, что тариф в 100% от стоимости будет применяться к БПЛА "определенного размера или с определенными возможностями, имеющими особую важность для национальной безопасности, а также на док-станции и некоторые критически важные компоненты для этих дронов". Далее уточняется, что речь идет, в частности, о беспилотниках с максимальной взлетной массой более 25 кг и оснащенных тепловизорами. Пошлина в 25% будет применяться к дронам с максимальной взлетной массой 25 и менее килограмм.

При этом на импорт БПЛА и комплектующих к ним из стран Европейского Союза, Японии, Южной Кореи, Швейцарии, Тайваня и Лихтенштейна, согласно указу Трампа, будет действовать ставка в 15% от стоимости. А для продукции из Великобритании она вводится на уровне 10%.

Тарифы вступят в силу через 21 день после подписания прокламации. Для компонентов дронов, не представляющих особую важность для национальной безопасности США, пошлины начнут действовать через 180 дней после подписания.

Вызов доминированию Китая в отрасли

Введение тарифов на импорт беспилотников и комплектующих к ним объясняется защитой национальной безопасности. "Беспилотники являются ключевой технологией в современных вооруженных конфликтах и ​​имеют решающее значение для нынешних и будущих военных операций США. Использование Соедиенными Штатами БПЛА <...> зависит от зарубежных поставщиков критически важных компонентов, что представляет значительную угрозу нацбезопасности и создает уязвимости в сфере кибербезопасности <...> США необходимо быстро нарастить производство беспилотников в стране", - говорится в пресс-релизе Белого дома.

Агентство AFP в связи с этим отмечает доминирование Китая в индустрии производства дронов. На днях газета The Telegraph написала, что морские разведовательные беспилотники ВМФ Великобритании тайно передавали данные в КНР, потому что на них были установлены компоненты китайского производства.

А в феврале агентство Bloomberg выяснило, что Китай поставляет беспилотники в Россию через Таиланд. За 11 месяцев 2025 года РФ ввезла из этой страны БПЛА на 125 млн долларов. Ранее агентство сообщало, что КНР сократила поставок западным покупателям некоторых ключевых компонентов беспилотников и в то же время нарастила такие поставки в РФ.