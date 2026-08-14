Дрон, залетевший в Латвию из-за воздействия российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и сбитый в Балвском крае, был уничтожен истребителями НАТО, поднявшимися с авиабазы в Шяуляй, сообщил глава Национального центра управления кризисами (НЦУК) Литвы Вилмантас Виткаускас.

"Как известно, инцидент произошел около 4 часов утра. Операция проводилась с авиабазы в Шяуляй, откуда вылетели истребители. Спустя несколько минут объект был идентифицирован и успешно уничтожен. Это была успешная операция противовоздушной обороны, осуществленная с территории Литвы", - рассказал он в пятницу в эфире телеканала LRT.

По словам Виткаускаса, инцидент с дроном схож с тем, что произошел в мае. В этот раз радары в Литве не зафиксировали угрозы.

"Это очень похожий эпизод, повторившийся после мая, когда проводились операции против законных целей в России, и российские средства РЭБ перенаправили этот объект на территорию НАТО", - пояснил глава НЦУК.

"Пока зафиксирован только один объект (в Латвии - BNS), который изменил курс и вместо законной цели в Ленинградской области был направлен на территорию НАТО", - подчеркнул Виткаускас.

Перехват дрона произошел на фоне растущей обеспокоенности в Европе по поводу активности беспилотников в связи с продолжающейся войной в Украине.

На прошлой неделе министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что Россия рассматривает возможность проведения атак на критическую инфраструктуру в Балтийском регионе с использованием украинских дронов.