Польская полиция выясняет обстоятельства очередного инцидента с участием граждан Украины. В Познани две женщины оскорбляли украинцев, плевали в них и применяли физическую силу. Происходящее попало на видео.

На опубликованной в интернете записи видно, как две женщины агрессивно ведут себя по отношению к украинцам: выкрикивают оскорбления, плюются, бьют людей и пытаются опрокинуть установленный на тротуаре зонтик.

По предварительной оценке полиции, женщины, вероятно, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники полицейского участка Старого города Познани уже связались с владельцем бара, возле которого произошел конфликт. В пятницу он должен явиться в участок и официально сообщить о случившемся.

Правоохранители также устанавливают личности всех участников инцидента и анализируют имеющиеся видеозаписи.

На данном этапе полиция не сообщает ни о возможных обвинениях, ни о задержаниях. Следователям предстоит восстановить точную последовательность событий и установить роль каждого участника конфликта.

В последние недели в Польше произошло несколько нападений на украинских беженцев. Видеозаписи некоторых инцидентов получили широкий общественный резонанс. Польская полиция расследует эти случаи, по нескольким делам уже есть задержанные.