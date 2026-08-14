Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Познани женщины напали на украинцев: полиция изучает видео 0 587

В мире
Дата публикации: 14.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полиция
ФОТО: depositphotos

Польская полиция выясняет обстоятельства очередного инцидента с участием граждан Украины. В Познани две женщины оскорбляли украинцев, плевали в них и применяли физическую силу. Происходящее попало на видео.

На опубликованной в интернете записи видно, как две женщины агрессивно ведут себя по отношению к украинцам: выкрикивают оскорбления, плюются, бьют людей и пытаются опрокинуть установленный на тротуаре зонтик.

По предварительной оценке полиции, женщины, вероятно, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники полицейского участка Старого города Познани уже связались с владельцем бара, возле которого произошел конфликт. В пятницу он должен явиться в участок и официально сообщить о случившемся.

Правоохранители также устанавливают личности всех участников инцидента и анализируют имеющиеся видеозаписи.

На данном этапе полиция не сообщает ни о возможных обвинениях, ни о задержаниях. Следователям предстоит восстановить точную последовательность событий и установить роль каждого участника конфликта.

В последние недели в Польше произошло несколько нападений на украинских беженцев. Видеозаписи некоторых инцидентов получили широкий общественный резонанс. Польская полиция расследует эти случаи, по нескольким делам уже есть задержанные.

×
Читайте нас также:
#полиция #Украина #беженцы #агрессия #насилие
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
8
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пожары в Греции.
Изображение к статье: Подземный туннель
Изображение к статье: Нелегалы в автобусе
Изображение к статье: дрон у границы Латвии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Boeing 737 MAX
В мире
Изображение к статье: Squishy Dumpling
Наша Латвия
Изображение к статье: Афиша театра им. М. Чехова с заклеинным русским текстом
Политика
3
Изображение к статье: Центральное командование Вооруженных сил США объявило о создании первой в своей истории многонациональной группы ударных беспилотников
В мире
Изображение к статье: Заправка автомобиля топливом
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Фото: соцсети.
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Boeing 737 MAX
В мире
Изображение к статье: Squishy Dumpling
Наша Латвия
Изображение к статье: Афиша театра им. М. Чехова с заклеинным русским текстом
Политика
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео