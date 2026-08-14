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Заберите, это ваше - Эстония передала Латвии 11 нелегальных мигрантов 0 142

В мире
Дата публикации: 14.08.2026
BNS
Изображение к статье: Нелегалы в автобусе

В среду и четверг Департамент полиции и погранохраны Эстонии на пограничном пункте Икла передал латвийской погранохране 11 иностранцев, которые незаконно въехали в Эстонию.

Выходцы из Сомали, Марокко, Эфиопии и Эритреи прибыли в Эстонию в течение последних нескольких месяцев, до этого незаконно попав на территорию Латвии из Беларуси. В среду, 12 августа, латвийской стороне были переданы четверо мужчин и одна женщина. В четверг, 13 августа, в Латвию вернули еще шестерых мужчин. По словам мигрантов, их целью было попасть через Эстонию в другие страны Шенгенской зоны.

Руководитель бюро погранохраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару сообщил, что возвращению незаконно прибывших в страну иностранцев всегда предшествует тщательная работа как в Эстонии, так и в Латвии. "Чтобы выслать незаконно прибывшего иностранца, необходимо установить его личность, выяснить происхождение, а также истинные намерения в Эстонии и Шенгенской зоне", - отметил он.

"Особенно тщательно следует проверять достоверность показаний нелегальных мигрантов и оценивать потенциальную угрозу государственной безопасности и общественному порядку", - добавил руководитель бюро погранохраны.

Беседы с иностранцами требуют перевода с довольно экзотических для Эстонии языков, поэтому они занимают много времени и сопряжены со значительными расходами.

Ару отметил, что Департамент полиции и погранохраны согласовывает высылку с погранохраной Латвии, рабочая нагрузка которой сейчас очень велика. "Если в Эстонии мы ощущаем усиление давления нелегальной иммиграции последние три недели, то Латвии, Литве и Польше уже пять лет приходится справляться с в разы большим миграционным давлением. Эти страны проделали очень хорошую работу", - сказал руководитель бюро погранохраны Пыхьяской префектуры.

Между Эстонией, Латвией и Литвой с 1995 года действует соглашение, регулирующее реадмиссию лиц, незаконно находящихся в стране. На его основании можно возвращать в Латвию иностранцев, которые незаконно въехали в Эстонию с ее территории.

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#Эстония #Латвия #миграция #беженцы
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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