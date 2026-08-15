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Две страны держат в руках почти весь ядерный арсенал мира 0 287

В мире
Дата публикации: 15.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ядерное оружие

Несмотря на появление новых ядерных держав, глобальный ядерный арсенал по-прежнему остается чрезвычайно концентрированным. Россия и США вместе располагают почти 87% всех ядерных боеголовок в мире, причем российский арсенал остается крупнейшим.

Об этом пишет американское издание SlashGear, ссылаясь на оценки Федерации американских ученых (FAS). Согласно приведенным данным, ядерным оружием сегодня обладают девять государств: Россия, США, Китай, Франция, Великобритания, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль. Последний официально наличие собственного ядерного оружия не подтверждает.

Россия и США оставили остальным лишь небольшую долю

В мире насчитывается более 12,3 тысячи ядерных боеголовок, из которых около 9,6 тысячи находятся в военных арсеналах. При этом на долю России и США приходится 86,8% мирового количества ядерного оружия.

Такое положение — наследие холодной войны и многолетнего противостояния Вашингтона и Москвы. Именно тогда СССР и США создали гигантские арсеналы, руководствуясь концепцией взаимного гарантированного уничтожения: потенциальный противник должен был понимать, что первый ядерный удар неизбежно приведет к сокрушительному ответу.

Сколько ядерных боеголовок у США

По данным FAS за 2025 год, американский ядерный арсенал насчитывал 5177 боеголовок.

Из них 1670 были развернуты на ракетах и базах стратегической авиации, еще 1930 находились в резерве. Кроме того, 1477 боеголовок уже выведены из эксплуатации, однако пока не демонтированы. Таким образом, количество боеголовок, которые потенциально остаются доступными для военного применения, оценивается примерно в 3700 единиц.

США сохраняют классическую ядерную триаду: межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования, баллистические ракеты на подводных лодках и стратегическую авиацию.

Россия сохраняет крупнейший арсенал

Российский ядерный арсенал несколько больше американского. Согласно тем же оценкам, общее количество российских боеголовок составляло 5459 единиц.

Из них 1780 считались развернутыми, 2591 находилась в запасе и еще 1150 относились к категории снятых с вооружения и ожидающих демонтажа. Количество потенциально пригодных к использованию боеголовок оценивалось примерно в 4309 единиц.

Таким образом, по общему количеству ядерных боеголовок Россия опережала США примерно на 600 единиц.

Как и Вашингтон, Москва располагает несколькими средствами доставки ядерного оружия — межконтинентальными баллистическими ракетами, стратегическими подводными лодками и бомбардировщиками.

Но ядерного оружия стало гораздо меньше

Несмотря на устрашающие современные цифры, мировой ядерный арсенал значительно сократился по сравнению с пиком холодной войны.

По данным, приведенным изданием, в 1986 году в мире насчитывалось около 70 374 ядерных боеголовок. Сегодня их количество уменьшилось более чем в пять раз.

При этом Россия и США остаются абсолютными лидерами: остальные семь ядерных государств вместе располагают лишь небольшой частью мирового арсенала.

Спустя десятилетия после окончания холодной войны структура мировых ядерных сил практически не изменилась: главными ядерными сверхдержавами остаются Россия и США. На две страны приходится почти девять из каждых десяти существующих ядерных боеголовок — показатель того, насколько сильно современный баланс ядерного сдерживания по-прежнему определяется наследием противостояния СССР и Соединенных Штатов.

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#США #ядерное оружие #геополитика #Россия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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