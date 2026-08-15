Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Француз с двумя маленькими сыновьями провел 16 часов в открытом море у берегов Таиланда 0 66

В мире
Дата публикации: 15.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Французский турист и двое его маленьких сыновей были спасены после почти 16 часов дрейфа в море

Французский турист и двое его маленьких сыновей были спасены после почти 16 часов дрейфа в море у острова Самуи. Их гидроцикл перевернулся вскоре после выхода в акваторию, однако благодаря спасательным жилетам все трое выжили.

У берегов тайского острова Самуи спасатели обнаружили французского туриста и его двух сыновей пяти и семи лет, которые почти 16 часов провели в открытом море после аварии на гидроцикле, передает Entrevue.

50-летний мужчина арендовал гидроцикл вечером в четверг, около 17:00. По предварительной информации, уже через 15 минут после выхода в море плавсредство перевернулось. Когда семья не вернулась в назначенное время, компания по прокату обратилась в экстренные службы.

Утром в пятницу спасатели нашли всех троих. К тому моменту они были сильно истощены и успели наглотаться морской воды. Пострадавших доставили в больницу для обследования, однако серьезных травм у них не выявили, и вскоре после оказания медицинской помощи их выписали.

Обстоятельства происшествия продолжают выясняться. Сам турист утверждает, что имеет большой опыт управления гидроциклом. В то же время представители компании по прокату заявляют, что семья покинула разрешенную для катания акваторию.

На кадрах спасательной операции видно почти полностью затонувший гидроцикл. Один из детей находился на выступающей над водой части плавсредства, а отец держался рядом в воде. Все трое были в спасательных жилетах, что, по мнению спасателей, сыграло решающую роль в их спасении.

Власти Таиланда проводят расследование, чтобы установить точную причину аварии и выяснить, почему гидроцикл оказался за пределами разрешенной зоны катания.

×
Читайте нас также:
#море #Таиланд #безопасность #спасатели #туристы #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: полиция США
Изображение к статье: Айсберг
Изображение к статье: Подросток за компьютером
Изображение к статье: женщины и дети

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Стоунхендж
Техно
Изображение к статье: статуя Девы Марии
Техно
1
Изображение к статье: Исследование: кошатники часто проявляют избыточную любовь к своим питомцам
Люблю!
Изображение к статье: Сеута
В мире
Изображение к статье: Ядерное оружие
В мире
Изображение к статье: Литва
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: Стоунхендж
Техно
Изображение к статье: статуя Девы Марии
Техно
1
Изображение к статье: Исследование: кошатники часто проявляют избыточную любовь к своим питомцам
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео