Французский турист и двое его маленьких сыновей были спасены после почти 16 часов дрейфа в море у острова Самуи. Их гидроцикл перевернулся вскоре после выхода в акваторию, однако благодаря спасательным жилетам все трое выжили.

У берегов тайского острова Самуи спасатели обнаружили французского туриста и его двух сыновей пяти и семи лет, которые почти 16 часов провели в открытом море после аварии на гидроцикле, передает Entrevue.

50-летний мужчина арендовал гидроцикл вечером в четверг, около 17:00. По предварительной информации, уже через 15 минут после выхода в море плавсредство перевернулось. Когда семья не вернулась в назначенное время, компания по прокату обратилась в экстренные службы.

Утром в пятницу спасатели нашли всех троих. К тому моменту они были сильно истощены и успели наглотаться морской воды. Пострадавших доставили в больницу для обследования, однако серьезных травм у них не выявили, и вскоре после оказания медицинской помощи их выписали.

Обстоятельства происшествия продолжают выясняться. Сам турист утверждает, что имеет большой опыт управления гидроциклом. В то же время представители компании по прокату заявляют, что семья покинула разрешенную для катания акваторию.

На кадрах спасательной операции видно почти полностью затонувший гидроцикл. Один из детей находился на выступающей над водой части плавсредства, а отец держался рядом в воде. Все трое были в спасательных жилетах, что, по мнению спасателей, сыграло решающую роль в их спасении.

Власти Таиланда проводят расследование, чтобы установить точную причину аварии и выяснить, почему гидроцикл оказался за пределами разрешенной зоны катания.