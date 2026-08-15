Обычный аукционный лот в Великобритании неожиданно превратился в настоящую сенсацию. Голова животного, которую долгое время принимали за чучело лисы, оказалась, предположительно, головой вымершего тасманийского тигра — одной из величайших редкостей для коллекционеров естественной истории.

Как сообщает NOS, британский коллекционер Джеймс Крэнфилд приобрел находку на аукционе за 60 тысяч фунтов стерлингов — около 70 тысяч евро. Первоначально лот оценивался всего в 40 фунтов, однако после того, как стало понятно, насколько редким может быть экземпляр, разгорелась настоящая борьба покупателей.

Предыдущему владельцу находка досталась значительно дешевле. Он купил голову на антикварном рынке примерно за 50 фунтов — около 58 евро. По словам аукциониста, мужчина приобрел ее исключительно потому, что ему понравились прикрепленные к чучелу забавные пластиковые подвижные глаза.

Именно эти глаза, вероятно, и стали одной из причин, почему голову долгое время считали лисьей.

Крэнфилд, профессиональный коллекционер и владелец магазина редкостей к востоку от Лондона, усомнился в описании лота, когда внимательно рассмотрел зубы животного. После этого он несколько дней изучал анатомические особенности и сравнивал находку с известными образцами.

Решающей подсказкой стало количество верхних резцов. Как объяснил Крэнфилд, у лис и собак между клыками находятся шесть верхних резцов, тогда как у тасманийского тигра, являющегося сумчатым животным, их восемь.

«Нет другого животного сопоставимого размера и внешнего вида, у которого была бы такая особенность», — отметил коллекционер.

Во время аукциона выяснилось, что редкий экземпляр заинтересовал еще одного торговца. Между покупателями началась активная борьба, в результате которой стоимость лота поднялась до 60 тысяч фунтов.

«Я не богатый человек, и это ошеломляющая сумма, но это святой Грааль. Уже говорят, что он бесценен», — рассказал Крэнфилд.

Если подлинность находки подтвердится, она действительно может оказаться исключительно редкой. По словам коллекционера, известна лишь еще одна отдельно сохранившаяся чучельная голова тасманийского тигра.

Тасманийский тигр, или тилацин, несмотря на свое название, не был ни тигром, ни волком. Это крупное хищное сумчатое животное, внешне напоминавшее собаку, но имевшее характерные темные полосы на спине и хвосте.

Последний известный тасманийский тигр умер в зоопарке на Тасмании в 1936 году. В 2022 году останки этого животного, которые долгое время считались утраченными, обнаружили в шкафу одного из музеев австралийской Тасмании.

Теперь Крэнфилд собирается провести сканирование находки, чтобы окончательно подтвердить ее происхождение. Если экспертиза докажет, что перед ним действительно голова тилацина, коллекционер готов предоставлять ее музеям и научным учреждениям.

Крэнфилд надеется, что уникальная находка не останется исключительно частью частной коллекции. По его словам, столь редкий экземпляр заслуживает того, чтобы его смогли изучить ученые и увидеть посетители музеев.