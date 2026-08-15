В Арктике появился новый огромный ледяной остров. От ледника Петерман в Гренландии отделился массивный фрагмент льда, площадь которого исследователи сравнивают с Манхэттеном. Это крупнейшая потеря плавучего льда этим ледником с 2012 года. Ученые предупреждают: процесс на этом, вероятно, не закончится — в ближайшее время могут отделиться еще два крупных фрагмента.

Как сообщает FOX Weather, международная группа ученых, в которую входят исследователи Оттавского университета, зафиксировала крупное разрушение ледника Петерман на северо-западе Гренландии.

От ледника отделился массивный участок плавучего льда, в результате чего образовался своеобразный ледяной остров, сопоставимый по площади с Манхэттеном в Нью-Йорке.

Толщина льда в некоторых местах достигает почти 500 футов — около 150 метров. Исследователи называют произошедшее крупнейшей потерей плавучего льда ледником Петерман за последние 14 лет.

Фото: Adam Garbo/University of Ottawa.

Фото: EROS/USGS

Ученые ждали этого несколько лет

Изменения ледника специалисты внимательно отслеживают с 2019 года. На нем постепенно формировались и расширялись трещины, поэтому ученые уже несколько лет предполагали, что крупный фрагмент в конечном итоге отделится.

Теперь произошедшее дает исследователям редкую возможность подробно изучить процесс разрушения ледника практически в реальном времени.

Наблюдение за возникновением трещин и последующим отделением огромных ледяных массивов помогает ученым лучше понять механизмы отступления ледников, взаимодействие льда с океаном и связанные с этим риски в полярных регионах.

Могут отколоться еще два гигантских куска

По прогнозам исследователей, нынешнее событие может оказаться лишь началом очередного этапа разрушения ледника.

Ученые ожидают отделения еще двух крупных ледяных фрагментов. Если это произойдет, размеры плавучей части ледника могут уменьшиться примерно на 22%.

За дальнейшими изменениями Петермана специалисты намерены наблюдать с помощью спутниковых снимков. Они позволяют отслеживать даже относительно небольшие изменения трещин и движение отделившихся ледяных массивов.

Ледяные острова способны дрейфовать годами

После отделения такие гигантские фрагменты не обязательно быстро исчезают. Они способны годами дрейфовать в арктических водах, постепенно разрушаясь и распадаясь на более мелкие айсберги.

Из-за своих размеров такие ледяные образования могут представлять опасность для судоходства, а их движение и таяние способны влиять на морскую среду.

По данным NASA, Гренландия в среднем теряет порядка 150–180 гигатонн льда ежегодно. Одна гигатонна соответствует одному миллиарду метрических тонн.

При этом ученые продолжают следить не только за общими потерями ледяного щита Гренландии, но и за состоянием отдельных крупных ледников, поскольку изменения их структуры помогают понять скорость и характер происходящих в Арктике процессов.

Отделение ледяного острова стало очередным заметным изменением ледника Петерман, однако, судя по наблюдениям исследователей, его трансформация еще далека от завершения. Следующими могут стать два других крупных фрагмента, за которыми ученые уже внимательно следят со спутников.