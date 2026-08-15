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Марокко усилило охрану границы с Сеутой после призывов к массовому прорыву 0 48

В мире
Дата публикации: 15.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сеута

Власти Марокко усилили контроль на границе с испанскими анклавами Сеута и Мелилья после появления в социальных сетях новых призывов к нелегальному массовому пересечению границы. Одновременно правоохранительные органы начали расследование в отношении предполагаемых организаторов подобных кампаний.

Марокканские власти объявили о дополнительных мерах безопасности на границе с испанскими анклавами Сеута и Мелилья. Поводом стали сообщения, распространившиеся в социальных сетях, о якобы запланированном открытии границы между марокканским городом Фнидек и Сеутой 15 августа — в день национального праздника Испании.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Марокко, были выявлены анонимные публикации, призывающие людей к незаконному пересечению границы. По словам представителя ведомства Рашида Эль-Хальфи, силы безопасности приняли все необходимые меры для предотвращения подобных попыток.

Одновременно власти начали судебное разбирательство в отношении лиц, подозреваемых в распространении таких призывов. По данным государственного агентства MAP, несколько человек уже задержаны, а следствие продолжает устанавливать их возможную причастность к организации кампании.

Новые меры приняты спустя несколько недель после масштабного миграционного кризиса на границе с Сеутой. По информации испанских властей, в конце июля в анклав прибыли около 72 тысяч человек. Почти 70 тысяч из них были возвращены в Марокко, однако около двух тысяч мигрантов, среди которых более тысячи несовершеннолетних без сопровождения взрослых, предположительно остаются в Сеуте. При этом данные о числе погибших во время этих событий расходятся: власти и неправительственные организации сообщают о нескольких десятках жертв.

Марокканские власти заявляют, что намерены пресекать любые попытки организации нелегальных массовых переходов через границу и привлекать к ответственности лиц, распространяющих подобные призывы в интернете.

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#социальные сети #Марокко
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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