На индонезийском острове Флорес число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,7 достигло 20 человек. Спасательные службы продолжают разбирать завалы, а власти оценивают масштаб разрушений.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7, произошедшее в субботу у берегов индонезийского острова Флорес, унесло жизни как минимум 20 человек. Еще шесть получили ранения, а как минимум два человека остаются под завалами разрушенных зданий.

Сообщения о погибших поступили сразу из четырех населенных пунктов. Спасательные службы продолжают поисково-спасательную операцию, однако работе мешают поврежденные дороги, перебои со связью и последствия многочисленных афтершоков.

После первых подземных толчков власти объявили угрозу цунами, однако спустя несколько часов предупреждение было отменено, поскольку опасных волн не зафиксировали.

По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения находился в море примерно в 68 километрах от города Энде, а очаг располагался на глубине около 10 километров. После основного толчка в регионе произошло несколько сильных афтершоков.

Сильнее всего пострадал остров Флорес — популярное туристическое направление на востоке Индонезии. Здесь повреждены жилые дома, государственные учреждения, склады и другие здания, а в ряде районов возникли перебои с электроснабжением.

Даже после отмены угрозы цунами опасность для жителей полностью не исчезла. Афтершоки могут продолжаться еще некоторое время, поэтому спасательные службы продолжают обследовать разрушенные здания и призывают людей соблюдать осторожность.

Индонезия расположена в зоне Тихоокеанского огненного кольца — одном из самых сейсмически активных регионов мира, где сильные землетрясения и извержения вулканов происходят регулярно.