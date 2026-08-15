У побережья Индонезии зафиксировано новое землетрясение магнитудой 6,0. Оно стало уже третьим сильным подземным толчком за последние сутки после разрушительных землетрясений, унесших десятки жизней.

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился примерно в 128 километрах к северу от города Палу на острове Сулавеси, где проживает около 282 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.

По предварительным данным, информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами после землетрясения не объявлялась.

Новый подземный толчок стал уже третьим за последние сутки в этом районе. Ранее у берегов Индонезии произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 6,8. По последним данным, их жертвами стали 47 человек.

Сейсмологи продолжают следить за ситуацией, поскольку серия сильных подземных толчков может сопровождаться новыми афтершоками.