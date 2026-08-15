Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новой мобилизации не будет 0 94

В мире
Дата публикации: 15.08.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Вид на Кремль

Вид на Кремль

Вместо этого будут увеличивать количество контрактников.

Владимир Путин не готов объявлять новую мобилизацию в России, пишет британская The Guardian. Два источника газеты в Москве, знакомые с обсуждением этого вопроса, сообщили, что руководство РФ пока сохраняет требование установить полный контроль над территориями на востоке Украины, несмотря на растущую нехватку людей и рост потерь на фронте. При этом Путин пока не намерен объявлять новый мобилизационный призыв. Аналогичную оценку газете дал неназванный высокопоставленный представитель западных стран.

Вместо расширения мобилизации Кремль сейчас предпочитает наращивать число заключающих контракты с Минобороны РФ, а не проводить новую мобилизацию, сообщили газете источники. Такой подход позволяет избежать политических рисков, связанных с принудительным призывом, - сообщает Deutsche Welle. При этом в СМИ и соцсетях нередко публикуются сообщения россиян о том, что "срочников" в армии заставляют заключать контракты угрозами и созданием пыточных условий.

Ранее британская Financial Times со ссылкой на источник писала, что Кремль и Минобороны РФ потребовали от региональных властей обеспечить набор военнослужащих по контракту в соответствии с планом на 2026 год. Он предусматривает привлечение в армию 409 000 человек.

×
Читайте нас также:
#Украина #мобилизация #Россия #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Французский турист и двое его маленьких сыновей были спасены после почти 16 часов дрейфа в море
Изображение к статье: Сеута
Изображение к статье: Ядерное оружие
Изображение к статье: Ядерный взрыв на Луне

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Лихтенштейн.
Lifenews
Изображение к статье: баскетбол Иконка видео
Спорт
Изображение к статье: Модель самолета с лого airBaltic
Политика
Изображение к статье: Чучело
В мире
Изображение к статье: Осьминог
Lifenews
Изображение к статье: АЭС «Пакш»
В мире
Изображение к статье: Лихтенштейн.
Lifenews
Изображение к статье: баскетбол Иконка видео
Спорт
Изображение к статье: Модель самолета с лого airBaltic
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео