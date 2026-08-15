Владимир Путин не готов объявлять новую мобилизацию в России, пишет британская The Guardian. Два источника газеты в Москве, знакомые с обсуждением этого вопроса, сообщили, что руководство РФ пока сохраняет требование установить полный контроль над территориями на востоке Украины, несмотря на растущую нехватку людей и рост потерь на фронте. При этом Путин пока не намерен объявлять новый мобилизационный призыв. Аналогичную оценку газете дал неназванный высокопоставленный представитель западных стран.

Вместо расширения мобилизации Кремль сейчас предпочитает наращивать число заключающих контракты с Минобороны РФ, а не проводить новую мобилизацию, сообщили газете источники. Такой подход позволяет избежать политических рисков, связанных с принудительным призывом, - сообщает Deutsche Welle. При этом в СМИ и соцсетях нередко публикуются сообщения россиян о том, что "срочников" в армии заставляют заключать контракты угрозами и созданием пыточных условий.

Ранее британская Financial Times со ссылкой на источник писала, что Кремль и Минобороны РФ потребовали от региональных властей обеспечить набор военнослужащих по контракту в соответствии с планом на 2026 год. Он предусматривает привлечение в армию 409 000 человек.